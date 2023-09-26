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Они сделали это: чиновники мэрии Москвы разъезжают на российских «Москвичах»

Чиновники мэрии Москвы пересели на автомобили «Москвич»

Новые автомобили марки «Москвич» с госномерами, принадлежащими столичной мэрии, замечены на улицах Москвы. Стало известно, что автопарк московского правительства пополнился минимум двумя электрокарами Москвич 3е отечественного производителя.

Импортозамещению предшествовали многочисленные призывы депутатов Мосгордумы к чиновникам пересесть на отечественные авто с целью поддержки и стимулирования российского автопрома.

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Стоит отметить, что аналогичный опыт был внедрен еще при Юрии Лужкове. Во времена его правления чиновники разъезжали на седанах «Князь Владимир», хэтчбеках «Юрий Долгорукий» и других отечественных моделях. Но спустя время приоритеты чиновников все-таки сместились в сторону иномарок.

На текущий момент московская мэрия сделала решительный выбор в пользу российских марок. Известно также, что «Москвичи» закупили Росгвардия и полиция. При этом автопроизводитель подчеркнул, что на закупки госорганов приходится только порядка 10% от всех продаж. А ключевыми покупателями в подавляющем большинстве являются коммерческие структуры.

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Источник: CENYAVTO

Фото: Москвич

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За РулемСветлана Тарасенко
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