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«Москвич» занялся «заборной» живописью

Историю марки «Москвич» увековечили в муралах

Автозавод «Москвич» решил необычным образом преобразить территорию вокруг предприятия. В рамках благоустройства улицы Коломникова забор украсили красочные муралы, которые рассказывают историю автомобилей марки «Москвич».

История автомобилей Москвич в красочных муралах
История автомобилей Москвич в красочных муралах
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«Серийные автомобили и прототипы представлены в хронологическом порядке их появления. Они оформлены в стилистике направлений искусства, характерных для времени их производства и продаж: соцреализм, кинетическое искусство, нонконформизм и другие», – рассказали в компании о проекте.

Бетонные ограждения теперь выглядят ярко и познавательно: на них изображены машины всех эпох, начиная со времен «крупноузловой» сборки автомобилей Ford на заводе КИМ (затем МЗМА, затем АЗЛК, затем Рено, затем Москвич). Не забыты и спортивные автомобили, хотя некоторые из них так и остались концептами.

История автомобилей Москвич в красочных муралах
История автомобилей Москвич в красочных муралах

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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Источник, фото: МосквичМосквич

История автомобилей Москвич в красочных муралах
История автомобилей Москвич в красочных муралах
История автомобилей Москвич в красочных муралах
История автомобилей Москвич в красочных муралах

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За РулемПономарева Дарина
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