«Москвич» занялся «заборной» живописью

Историю марки «Москвич» увековечили в муралах

Автозавод «Москвич» решил необычным образом преобразить территорию вокруг предприятия. В рамках благоустройства улицы Коломникова забор украсили красочные муралы, которые рассказывают историю автомобилей марки «Москвич».

История автомобилей Москвич в красочных муралах История автомобилей Москвич в красочных муралах

«Серийные автомобили и прототипы представлены в хронологическом порядке их появления. Они оформлены в стилистике направлений искусства, характерных для времени их производства и продаж: соцреализм, кинетическое искусство, нонконформизм и другие», – рассказали в компании о проекте.

Бетонные ограждения теперь выглядят ярко и познавательно: на них изображены машины всех эпох, начиная со времен «крупноузловой» сборки автомобилей Ford на заводе КИМ (затем МЗМА, затем АЗЛК, затем Рено, затем Москвич). Не забыты и спортивные автомобили, хотя некоторые из них так и остались концептами.

История автомобилей Москвич в красочных муралах История автомобилей Москвич в красочных муралах

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: МосквичМосквич