«Москвич» занялся «заборной» живописью
Автозавод «Москвич» решил необычным образом преобразить территорию вокруг предприятия. В рамках благоустройства улицы Коломникова забор украсили красочные муралы, которые рассказывают историю автомобилей марки «Москвич».
«Серийные автомобили и прототипы представлены в хронологическом порядке их появления. Они оформлены в стилистике направлений искусства, характерных для времени их производства и продаж: соцреализм, кинетическое искусство, нонконформизм и другие», – рассказали в компании о проекте.
Бетонные ограждения теперь выглядят ярко и познавательно: на них изображены машины всех эпох, начиная со времен «крупноузловой» сборки автомобилей Ford на заводе КИМ (затем МЗМА, затем АЗЛК, затем Рено, затем Москвич). Не забыты и спортивные автомобили, хотя некоторые из них так и остались концептами.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник, фото: МосквичМосквич
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен