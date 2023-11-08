Теперь выгоднее: снижены цены на плановое обслуживание Lada

АВТОВАЗ снизил стоимость регламентного ТО для всех Lada: в среднем – на 12%

Снижения стоимости техобслуживания удалось добиться благодаря внедрению еще более технологичного оборудования и инструментов, повышению квалификации сотрудников дилерских центров Lada, говорится в сообщении автопроизводителя. ТО теперь проводят по более эффективным методикам, сохраняя установленные стандарты сервиса.

Снижение цены на обслуживание неодинаковое и зависит от модели автомобиля и региона, в среднем оно составляет 12%.

Так, при проведении ТО для Lada Granta можно сэкономить от 900 до 1800 рублей, для Vesta – от 1500 до 2900 рублей, для Niva Legend – до 7000 рублей, для Niva Travel – от 400 до 2200 рублей.

Подробности можно уточнить у дилеров Lada и на сайте lada.ru

Это не единственное решение, позволяющее сэкономить на обслуживании автомобилей российского бренда.

С этого года действует также программа «Сервисный контракт», по ней при покупке нового автомобиля можно приобрести пакет, включающий ТО-1, ТО-2, ТО-3 по фиксированной цене.

А по программе «После двух лет любовь только начинается» на автомобили старше 2,5 лет предоставят скидку 10% на запчасти и услуги сервиса.

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Источник: АВТОВАЗ