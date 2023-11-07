На заводе Haval могут наладить установку двигателей от китайского внедорожника Tank на Aurus

Эксперт: установка на Aurus двигателя от Tank может снизить стоимость автомобиля

Стоимость Aurus отечественного производства может снизиться благодаря установке двигателей от китайского внедорожника Tank. Об этом написали авторы Telegram-канала «Русский автомобиль». Источник утверждает, что задача исполнителя в этом процессе возложена на российский завод Haval.

Несмотря на то, что на официальном уровне эта информация пока не получила подтверждения, выводы источников выглядят убедительными. В пользу факта, что на Aurus могут устанавливать китайские двигатели, свидетельствует недавнее посещение Китая специалистами НАМИ. Не стоит забывать и о том, что ранее появилась информация о том, что на тульском заводе Haval Motor Manufacturing Rus могут наладить сборку мотора V6 E30Z.

Силовая установка устанавливается на рамный внедорожник Tank 500, продажи которого с некоторых пор стартовали в России. Есть сведения, что двигатель будут устанавливать и на люксовые модели Aurus, речь идет о версиях «для рядовых граждан».

Таким образом, Aurus получат относительно дешевый серийный мотор, и проблема импортозамещения будет решена, пишут авторы паблика. Кроме того, эксперты ресурса предположили, что выпуск внедорожника Tank 500 могут наладить на заводе в Туле уже во второй половине 2025 года.

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Источник: t.me/rusautomobile2

Фото: Софья Сандурская/ АГН «Москва»