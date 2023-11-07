Российский дилер привез на рынок китайский минивэн FAW Bestune M9 мощностью 252 «лошадей»
На российском рынке стартовали продажи минивэна Faw Bestune M9, в страну его привез один из российских дилеров. Корреспонденты «Российской газеты» выяснили, что за автомобиль 2023 года выпуска выставлена цена 5 950 000 рублей.
Под капотом китайского автомобиля установлена «турбочетверка» объемом 2,0 литра мощностью 252 л.с., которой помогает 48-вольтовый стартер-генератор. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, передний привод. Для разгона до 100 км/ч автомобилю понадобится 8,9 секунды.
Габариты Bestune M9 — 5280х2005х1945 мм, колесная база 3200 мм. В салоне установлены два раздельных монитора, диагональ панели приборов всего 7 дюймов, центральный дисплей немного крупнее — 12,3 дюйма. У Bestune M9 семиместный салон с двумя раздельными креслами второго ряда и трехместной галеркой.
В списке оснащения указаны: климат-контроль, навигация, кожаный салон, светодиодные фары, центральный замок, электропривод стекол, электропривод зеркал, круиз-контроль, датчик дождя, парктроник, видеокамера, панорамная крыша и литые диски R17.
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Источник: rg.ru
Фото: FAW
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