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Чужих штрафов не будет: авто снимут с учета в день продажи

Автомобиль снимут с учета в день продажи, сейчас – только через 10 дней

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит владельцам автомобилей прекращать учет в ГИБДД сразу после продажи авто через «Госуслуги» или нотариуса. Это устранит необходимость бывших владельцев транспортных средств обжаловать штрафы, выписанные за нарушения новым владельцам.

Законопроект был предложен главой комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым и вносит изменения в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ».

В настоящее время при продаже автомобиля владелец должен дождаться десяти дней с момента сделки, прежде чем снять машину с учета, подав заявление в ГИБДД в электронной форме или явившись в подразделение Госавтоинспекции лично. Законопроект упрощает эту процедуру, позволяя снимать авто с учета сразу после продажи, не дожидаясь истечения этих десяти дней.

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По мнение автора проекта, это позволит избавить прежних владельцев транспортных средств от необходимости обжалования новых штрафов, выписанных на их имя, но за нарушения, совершенные новым владельцем. Это также позволит обеспечить идентификацию транспортного средства до оформления его новым собственником.

Кроме того, законопроект исключает полис ОСАГО из обязательных документов для регистрации автомобиля при смене владельца. Сейчас регистрация автомобиля при отсутствии полиса ОСАГО запрещена.

Источник: ТАСС

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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