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Штрафы за навязывание услуг в автосалонах решили смягчить

Дума: за навязывание услуг будут наказывать фиксированной суммой штрафа

Ко второму чтению депутаты доработали законопроект, который вводит административные штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ, услуг за отдельную плату.

Законопроект внесли депутаты фракции ЛДПР Иван Сухарев и Сергей Каргинов, и 13 июня 2023 года состоялось первое чтение.

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Депутаты указывают, что навязывание услуг часто происходит при продаже автомобиля, юридической поддержке, помощи на дорогах и эвакуации.

В первой версии документа устанавливалось, что с должностных лиц будет взиматься штраф в двухкратном размере дополнительно навязанных услуг; с юридических лиц – в трехкратном размере.

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Ко второму чтению штрафы решили не привязывать к стоимости навязанных услуг, а сделать их фиксированными. То есть в новой версии документа для должностных лиц он составит от 2 до 4 тысяч рублей, для юрлиц – от 20 до 40 тысяч рублей.

Также решено уменьшить сумму штрафа за отказ рассмотреть претензии потребителя. Если раньше предполагалось, что для должностных лиц он составит от 30 до 50 тысяч рублей, то теперь предложено установить его на уровне от 15 до 30 тысяч рублей; для юрлиц «разбег» штрафа от 250 тысяч до 1 млн рублей снизили до 100 – 300 тысяч рублей.

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Источник: «Интерфакс»

Фото: Depositphotos

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