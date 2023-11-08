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Toyota начала выпуск кроссовера нового поколения

Toyota объявила о запуске производства совершенно нового кроссоверы C-HR

Компания Toyota Motor Europe начала производство совершенно новой модели Toyota C-HR. Выпуск кроссовера будет вестись на заводе японского автоконцерна в турецкой Сакарье - предприятие стало первым европейским центром Toyota по производству гибридных автомобилей.

Toyota C-HR оснащена четырьмя электрифицированными силовыми агрегатами: 1,8- и 2,0-литровыми моделями Hybrid Electric (HEV), 2,0-литровой моделью HEV с интеллектуальным полным приводом (AWD-i) и 2,0-литровым подключаемым гибридом.

Toyota C-HR
Toyota C-HR
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Кроссовер нового поколения был разработан и спроектирован в Европе. В сообщении автоконцерна отмечается, что «старт выпуска гибридных C-HR является частью плана по достижению углеродной нейтральности в Европе к 2040 году».

Toyota C-HR нового поколения была разработана и спроектирована в Европе. Всего с момента модели в 2016 году мировые продажи модели превысили 800 тыс. автомобилей.

Источник, фото: Toyota

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