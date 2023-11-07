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Кроссовер Volkswagen Tiguan нового поколения в «базе» оснащен двумя турбодвигателями

В Европе открыт предзаказ на Volkswagen Tiguan по цене от 3,62 млн рублей

В Европе стартовали предзаказы на новое поколение Volkswagen Tiguan 2024 года выпуска. На официальном сайте немецкого производителя появилась информация о ценах на автомобиль.

Известно, что кроссовер в базовой комплектации стал дороже на 11%, и на старте продаж из четырех заявленных версий он пока доступен только с двумя турбодвигателями и передним приводом.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
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Процесс обновления бестселлера марки, третьего по счету, начался в сентябре текущего года. Полноценные продажи Тигуана запланированы на первый квартал 2024 года. В базовой версии автомобиль оснащен двигателем объемом 1,5 л eTSI (220 Нм) мощностью 151 л.с. со стартер-генератором и 7-скоростной роботизированной коробкой передач.

Цена за кроссовер в этой комплектации составляет 3,62 млн в рублевом эквиваленте. За модель с 150-сильным турбодизелем объемом 2 литра (360 Нм) установлена цена в 4,06 млн рублей по актуальному курсу. Кроссовер базируется на платформе MQB Evo. Автомобиль стал крупнее своего предшественника, его длина составляет 4,539 м, колесная база — 2,68 метра. Объем багажника – 652 литра, в салоне установлены отдельные дисплеи головного устройства и приборной панели, подрулевой рычажок отвечает за переключение передач. Планируется, что Tiguan скоро будет доступен с более мощными двигателями и полным приводом.

Источник: Cenyavto.com

Фото: Volkswagen

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За РулемСветлана Тарасенко
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.

Недостатки:

Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения

Комментарий:

Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л

+55