АВТОВАЗ намерен запустить производство электромобиля, седана и кроссовера

Глава АВТОВАЗа назвал четыре новинки, выпуск которых наладят в ближайшие 2 года

АВТОВАЗ намерен в ближайшие два года наладить выпуск кроссовера на базе Vesta. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.

«В следующем году мы планируем запустить новые модели. Это Lada Aura, автомобиль (Lada) Iskra на новой глобальной платформе отечественной. А в двухлетней перспективе еще и кроссовер на базе платформы Vesta», — уточнил глава концерна баркемпа «Национальная технологическая революция 20.35».

Соколов напомнил, что серийный выпуск автомобиля Lada Vesta на новой платформе начался в марте 2023 года, в августе с конвейера сошла Lada Largus. В настоящее время производственные мощности переносятся на площадку в Ижевск, где до конца 2023 года будет выпущена первая опытная партия электромобилей e-Largus. Массовое производство электрокаров запланировано на 2024 год.

Ранее президент АВТОВАЗа в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности, рассказал о планах на ближайшие два года. Речь тогда шла о том, что завод запустит производство четырех новых моделей: электромобиль e-Largus, седан бизнес-класса Lada Aura, новый массовый легковой автомобиль Lada Iskra и городской кроссовер С-класса на платформе Vesta.

В настоящее время предприятие выпускает автомобили Vesta, Largus, Granta и Niva. За 2022 год продажи отечественного бренда составили 188,6 тысяч автомобилей (-46% к 2021 году).

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Источник: РИА Новости

Фото: АВТОВАЗ