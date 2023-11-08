Озвучена стоимость самой дорогой версии Lada Vesta Sportline
На прошлой неделе АВТОВАЗ объявил о старте продаж седанов Lada Vesta Sportline. Рекомендованная розничная цена для дилеров на автомобиль в базовой комплектации – от 2175,9 тыс. рублей.
Накануне стала известна стоимость еще одной комплектации седана: в версии Sportline Black он будет продаваться за 2205,9 тыс. рублей.
Основные характеристики модификации такие же, как у стандартной Lada Vesta Sportline. Отличия Black в собственной эмблеме и внешнем виде с акцентом на черный цвет. В частности, у модели легкосплавные колесные диски черного цвета, черный спойлер на крышке багажника, молдинги на переднем бампере и решетка радиатора.
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Источник: Autonews
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.