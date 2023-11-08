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Озвучена стоимость самой дорогой версии Lada Vesta Sportline

Lada Vesta Sportline в версии Black появится у дилеров по цене 2,206 млн рублей

На прошлой неделе АВТОВАЗ объявил о старте продаж седанов Lada Vesta Sportline. Рекомендованная розничная цена для дилеров на автомобиль в базовой комплектации – от 2175,9 тыс. рублей.

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Накануне стала известна стоимость еще одной комплектации седана: в версии Sportline Black он будет продаваться за 2205,9 тыс. рублей.

Основные характеристики модификации такие же, как у стандартной Lada Vesta Sportline. Отличия Black в собственной эмблеме и внешнем виде с акцентом на черный цвет. В частности, у модели легкосплавные колесные диски черного цвета, черный спойлер на крышке багажника, молдинги на переднем бампере и решетка радиатора.

Источник: Autonews

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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