Lada Vesta Sportline и новая версия Life: старт продаж и цены
Продажи начались с седана Lada Vesta Sportline по РРЦ - от 2 175 900 рублей, чуть позже модельный ряд дополнит универсал.
Автомобиль базируется на топ-версии Lada Vesta Techno и оснащается 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 л.с.
В комплектацию машины входит мультимедийная система Lada EnjoY Vision Pro с онлайн-сервисами Яндекс, цифровая комбинация приборов с навигацией, камера заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла, задний парктроник и другие функции.
«Первая партия седанов Lada Vesta Sportline будет доступна для покупки только в рамках акции «Покупай в Тольятти» и у специализированного спортивного дилерского центра Lada Sport в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении производителя.
Lada Vesta Sportline отличается заниженным силуэтом, широкими колесами на оригинальных дисках и аэродинамическим обвесом. Новый рельеф бамперов, хромированные насадки выхлопа и красные акценты на бамперах добавляют автомобилю «спортивность» и динамику. У автомобиля 17-дюймовые диски Striker в двух вариантах – черном и двухцветном.
Также теперь в онлайн-витрину производителя по гарантированной РРЦ добавлены автомобили Lada Vesta в комплектации Life за 1 591 900 рублей.
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Источник, фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.