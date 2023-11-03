Lada Vesta Sportline и новая версия Life: старт продаж и цены

АВТОВАЗ начал продажи седана Lada Vesta Sportline - от 2 175 900 рублей

Продажи начались с седана Lada Vesta Sportline по РРЦ - от 2 175 900 рублей, чуть позже модельный ряд дополнит универсал.

Автомобиль базируется на топ-версии Lada Vesta Techno и оснащается 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 л.с.

В комплектацию машины входит мультимедийная система Lada EnjoY Vision Pro с онлайн-сервисами Яндекс, цифровая комбинация приборов с навигацией, камера заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла, задний парктроник и другие функции.

Lada Vesta Sportline

«Первая партия седанов Lada Vesta Sportline будет доступна для покупки только в рамках акции «Покупай в Тольятти» и у специализированного спортивного дилерского центра Lada Sport в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении производителя.

Lada Vesta Sportline

Lada Vesta Sportline отличается заниженным силуэтом, широкими колесами на оригинальных дисках и аэродинамическим обвесом. Новый рельеф бамперов, хромированные насадки выхлопа и красные акценты на бамперах добавляют автомобилю «спортивность» и динамику. У автомобиля 17-дюймовые диски Striker в двух вариантах – черном и двухцветном.

Lada Vesta Sportline

Также теперь в онлайн-витрину производителя по гарантированной РРЦ добавлены автомобили Lada Vesta в комплектации Life за 1 591 900 рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: АВТОВАЗ