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Lada Vesta Sportline и новая версия Life: старт продаж и цены

АВТОВАЗ начал продажи седана Lada Vesta Sportline - от 2 175 900 рублей

Продажи начались с седана Lada Vesta Sportline по РРЦ - от 2 175 900 рублей, чуть позже модельный ряд дополнит универсал.

Автомобиль базируется на топ-версии Lada Vesta Techno и оснащается 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 л.с.

В комплектацию машины входит мультимедийная система Lada EnjoY Vision Pro с онлайн-сервисами Яндекс, цифровая комбинация приборов с навигацией, камера заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла, задний парктроник и другие функции.

Lada Vesta Sportline

«Первая партия седанов Lada Vesta Sportline будет доступна для покупки только в рамках акции «Покупай в Тольятти» и у специализированного спортивного дилерского центра Lada Sport в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении производителя.

Lada Vesta Sportline
Lada Vesta Sportline
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Новую Lada Vesta можно купить всего за 991 920 рублей

Lada Vesta Sportline отличается заниженным силуэтом, широкими колесами на оригинальных дисках и аэродинамическим обвесом. Новый рельеф бамперов, хромированные насадки выхлопа и красные акценты на бамперах добавляют автомобилю «спортивность» и динамику. У автомобиля 17-дюймовые диски Striker в двух вариантах – черном и двухцветном.

Lada Vesta Sportline
Lada Vesta Sportline

Также теперь в онлайн-витрину производителя по гарантированной РРЦ добавлены автомобили Lada Vesta в комплектации Life за 1 591 900 рублей.

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Источник, фото: АВТОВАЗ

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За РулемАлексеева Елена
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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