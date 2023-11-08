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Молодой семье с ребенком дадут 1 млн руб. на покупку нового авто
В России хотят ввести семейный сертификат на...

Молодой семье с ребенком дадут 1 млн руб. на покупку нового авто

В России хотят ввести семейный сертификат на покупку нового автомобиля

Посвященный этому законопроект называется «О семейном сертификате на покупку автомобиля», и в нем прописан порядок назначения семьям именного сертификата.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

Обладателями такого семейного сертификата могут стать молодые семьи, граждане России не старше 35 лет, имеющие суммарный годовой доход не более 3 млн руб. и родившие в браке первого ребенка.

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Молодой семье с ребенком зачастую приходится сталкиваться с финансовыми и организационными трудностями, многие из которых помог бы решить собственный автомобиль, говорят инициаторы законопроекта.

Из-за санкций стоимость машин серьезно выросла, и многим они стали не по карману, поэтому помощь молодым родителям по линии государства пришлась бы как раз кстати, тем более что она адресная, что важно.

Это окажет положительное влияние и на демографию страны, и на развитие отечественного автопрома, подчеркивают авторы документа.

Источник: Ярослав Нилов/Telegram

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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