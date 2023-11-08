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Нешуточные страсти: мужчина поджег авто соперника

Ревнивец, подозреваемый в поджоге автомобиля соперника, сознался в содеянном

В Республике Крым сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля соперника. Случай произошел в поселке Нижнегорский.

В дежурную часть ОМВД России по Нижнегорскому району поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома полыхает иномарка. Прибывшие на место полицейские выяснили, что возгорание могло быть только результатом поджога. Сотрудники следственно-оперативной группы быстро выявили и задержали подозреваемого.

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Им оказался 35-летний ранее не судимый местный житель. В ходе допроса мужчина сознался в поджоге автомобиля и пояснил, что заподозрил супругу в измене и решил отомстить. Он воспользовался зажигалкой, чтобы поджечь передний подкрылок автомобиля своего предполагаемого соперника.

Кадр с оперативной съёмки поджога
Кадр с оперативной съёмки поджога

В связи с произошедшим следственным отделением ОМВД России по Нижнегорскому району начато уголовное дело по статье 167 часть 2 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества). Ревнивцу назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Источник: МВД по Республике Крым

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За РулемАлексеева Елена
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