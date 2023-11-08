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Гиперкар Rimac Nevera установил мировой рекорд по скорости движения задним ходом

Мотор в 1914 лошадей разогнал Rimac Nevera до фантастических 275,74 км/ч «задом»

В Сети появилось видео, на котором электрический гиперкар Rimac Nevera движется на немыслимой скорости, причем не вперед, а назад.

Статуса самого быстрого серийного автомобиля в мире в 1967 году удостоился итальянский суперкар Lamborghini Miura с мотором V12, впервые в мире преодолев барьер в 274 км/ч. Спустя почти полвека этот рекорд побил электрокар Rimac Nevera, причем он двигался задним ходом.

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Электрический гиперкар Rimac Nevera хорватского производства имеет силовой агрегат мощностью в 1914 «лошадей». Благодаря этому автомобилю нужно всего 2 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч.

На немецком автодроме в Папенбурге в начале года хорватский автомобиль только за один день установил более 20 рекордов — по ускорению, торможению, а также разгону до максимальных 412 км/ч. Сегодняшний немыслимый рекорд Nevera – движение задним ходом со скоростью до 275,74 км/ч.

В отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и некоторых электрокаров, у трансмиссии Nevera нет коробки передач. Четыре отдельных двигателя вращают колеса либо назад, либо вперед, и достигают таким образом просто фантастического ускорения.

Именно поэтому эта мощная силовая установка способна передвигаться задним ходом, наглядно демонстрируя такие выдающиеся результаты. Аэродинамика гиперкара призвана двигаться вперед на максимальных скоростях, этим объясняется тот факт, что электрокар задним ходом двигается чуть медленнее.

Источник: 110km.ru

Фото: Youtube

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