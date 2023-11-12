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31 тысяча пар шерстяных носков: водитель фуры похитил ценный груз (видео)

Подмосковный дальнобойщик «увез не туда» груз шерстяных носков на 3,5 млн рублей

В полицию Московской области обратился представитель компании, занимающейся оптовой продажей одежды. Он рассказал, что у него пропал груз – 31 тысяча пара шерстяных носков на сумму более 3,5 млн рублей. Транспортировку он заказал через онлайн-сервис и был уверен, что груз приедет в Набережные Челны, однако этого не произошло, а водитель грузовика «пропал с радаров».

Полиция начала розыск, и вскоре шофер, 32-летний житель Архангельской области, обнаружился на одной из улиц города Дзержинского. Фуру у него изъяли.

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«Со слов задержанного, подработку по доставке шерстяных носков ему предложил знакомый. Якобы именно по его указанию он купил грузовой автомобиль, загрузил товар на складе в Подмосковье и отвез для выгрузки в Богородский г.о., а не в Набережные Челны», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Не совсем понятно, на что был расчет в этой преступной схеме (согласитесь, по описанию она выглядит обескураживающе «талантливой»), но водителя уже взяли под стражу и возбудили уголовное дело по статье ст. 159 УК РФ. Попутно выяснилось, что буквально днем ранее он провернул точно такой же «маневр» на территории Чехова, причинив ущерб в 1 млн рублей.

Источник: МВД Медиа

Фото: Unsplash

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