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Новые автокомпоненты разработают в инженерном центре Lada в Питере

АВТОВАЗ открыл в С.-Петербурге региональный филиал научно-технического центра

АВТОВАЗ открыл региональный филиал научно-технического центра Lada в Санкт-Петербурге, в историческом здании, расположенном в деловом комплексе NEVKA. Новый центр занимает площадь 1,5 тыс. квадратных метров и рассчитан на 160 высококвалифицированных специалистов.

Главной целью этого подразделения является развитие отечественного компонентного производства, разработка новых автокомпонентов и систем, а также инженерно-технологическая поддержка производства автомобилей в Санкт-Петербурге. Центр будет активно сотрудничать с вузами и поддерживать поставщиков в области системного инжиниринга.

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Этот новый инженерный центр АВТОВАЗа в Санкт-Петербурге не только дополнит существующие структуры компании в Тольятти и Москве, но также органично впишется в автомобильный кластер Санкт-Петербурга. Кроме того, на его базе будут проходить стажировку студенты различных вузов Санкт-Петербурга, включая будущих дизайнеров.

Следует отметить, что одним из выпускников таких вузов, как Академия им. Штиглица, является Валерий Семушкин, создатель стиля Lada Niva Legend.

Практика в инженерном центре позволит студентам принимать участие в реальных промышленных проектах и внести свой вклад в развитие автомобильной промышленности России.

Источник, фото: АВТОВАЗ

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За РулемАлексеева Елена
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