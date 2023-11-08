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Автобренд Tank готовится выйти на китайский рынок с мощным внедорожником на 517 «лошадей»

В Сети опубликованы чертежи нового внедорожника Tank 700 накануне его премьеры

Автопроизводитель Great Wall представит на автосалоне в китайском Гуанчжоу новый внедорожник Tank 700 Hi4-T. О предстоящем дебюте написал генеральный менеджер бренда в своем микроблоге.

Среднеразмерный внедорожник представляет собой гибридную версию модели с двигателем внутреннего сгорания Tank 700, впервые она была презентована в 2021 году во время проведения Шанхайского автосалона.

Tank 700 Hi4-T
Tank 700 Hi4-T
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Если судить по чертежам, представленным топ-менеджером в своем микроблоге и по ранним сообщениям о новинке, длина автомобиля составит 5090 мм, колесная база 3000 мм. Под капотом у внедорожника Tank 700 Hi4-T плагин-гибридная силовая установка на базе бензинового турбодвигателя объемом 3,0 л и мощностью 517 л.с.

Автомобиль напоминает ранее представленный Cybertank 700, у него похожий выступающий воздухозаборник, решетка радиатора с точечной матрицей, похожие передние бамперы и верхние фонари.

В России автомобильный бренд Tank был представлен еще в декабре 2022 года, российскому покупателю доступны на рынке такие модели, как Tank 300 и Tank 500.

Источник: Carnewschina.com

Фото: Tank

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За РулемСветлана Тарасенко
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