Автоэксперт Моржаретто: В России существует тренд всеобщего повышения на рынке

Эксперты автоотрасли назвали три фактора роста цен на автомобили в России

Модель регулирования российского авторынка Центробанком РФ, инфляция, выросшие цены на комплектующие и повышение утилизационного сбора являются основными причинами роста цен на автомобили. Такое мнение выразили «Аргументам и фактам» эксперты отрасли.

Несмотря на то, ажиотажный спрос на российском авторынке сбавил обороты, цены растут не только на китайские модели, но и отечественные. Сегодня приобрести новый автомобиль дешевле двух млн рублей практически невозможно. Текущей осенью подорожали самые востребованные модели в сегменте от 1,5 млн до 2,5 млн руб.

Фактор № 1

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто отмечает, что отечественные производители, включая АВТОВАЗ, объясняют рост цена на авто инфляцией, подорожанием комплектующих, а также повышением утилизационного сбора. При этом он подчеркнул, что АВТОВАЗу возвращается утильсбор практически на 100%.

«То есть платить придется, но потом вернут. Но возврат этих денег отсрочен примерно на полгода, поэтому в этой ситуации завод говорит, что мы хотя бы частично, но вынуждены повышать цены из-за утильсбора, в том числе. Таким образом, повышение составило примерно 6%. Это очень печально и болезненно», — объясняет собеседник издания.

В АВТОВАЗе ранее уточняли, что цены на наиболее доступные базовые версии моделей LADA остаются неизменными.

Фактор № 2

По мнению руководителя аналитического отдела международного евразийского движения, замдиректора центра социально-интеграционных исследований Владимира Киреева, на стоимость отечественных автомобилей влияет перенос производства многих узлов внутрь страны. Речь не только о локализации производства, но и о разработке своих аналогов. Это положительное явление способствует накоплению технических компетенций внутри страны, повышению прибавочной стоимости, появлению новых рабочих мест.

«Негативная сторона вопроса заключается в том, что собственное производство очень часто сопряженно с формальным подходом к проблеме, неадекватным ростом издержек, от чего мы должны были уходить. Необходимо уменьшать коррупционную ренту, включенную в стоимость отечественной продукции, а параллельно повышать качество управления процессами, в данном случае производством», — объясняет эксперт.

Фактор № 3

На стоимость авто влияет и модель регулирования рынка Центробанком РФ, отмечают эксперты. Она призвана предотвратить рост инфляции, но одновременно провоцирует дефицит финансовых средств, необходимых для развития экономики, подчеркивает Киреев.

Моржаретто обращает внимание на тот факт, что российский автопром вырос в цене сильнее зарубежного, а в России сформировался тренд всеобщего повышения. Повышают цены абсолютно все игроки российского рынка — и китайские, и российские.

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Источник: Aif.ru

Фото: Depositphotos