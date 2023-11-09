На конвейер автозавода в Тульской области встанет еще один кроссовер

В июле 2024 год Haval начнет выпуск в России обновленного кроссовера F7

На заводе Haval в Тульской области на июль следующего года запланировано начало производства рестайлингового кроссовера F7.

Обновленный кроссовер отличается от предшественника по большей части внешне - он получил панорамную крышу, черную обшивку потолка, кнопку «старт» на центральной консоли и электропривод пятой двери, управляемый с брелока. Экраны цифровой приборной панели и мультимедиа-системы увеличились в размерах, изменилась их геометрическая конфигурация.

Haval F7

Haval F7 Haval F7

Под капотом кроссовера – двигатель объемом 2,0 л. мощностью 217 л.с. и семиступенчатый «робот».

В Китае обновленная модель уже продается под названием Shenshou. В России же ее будут продавать как Haval F7.

Haval F7 Haval F7

Сейчас в России кроссоверы F7 и F7x продаются по цене от 2,4 млн рублей.

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Источник: Автопоток

Фото: https://t.me/autopotoknews, Haval