Известно, где в России собираются выпускать детали для Haval
Производство автокомпонентов для завода Haval в Тульской области могут открыть в Ленобласти, сообщили в пресс-службе Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
В ходе визита в инжиниринговый центр Great Wall Motor Company и переговоров Ленобласть предложила производить автокомпоненты для действующего производства Haval в Тульской области на базе простаивающих мощностей производителей Ленинградской области.
Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на брифинге после своей поездки в Китай, в регионе уже есть 28 производителей автокомпонентов, готовых принимать заказы. Ленинградская область заинтересована в том, чтобы китайская автомобильная промышленность сотрудничала с ними и заказывала компоненты у местных производителей. В свою очередь, он увидел интерес китайских производителей в выпуске автокомпонентов в нашей стране.
И, безусловно, спрос на эти компоненты будет, так как Haval планирует выпустить в Тульской области в этом году восемь новых моделей автомобилей.
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Источник: ТАСС
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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