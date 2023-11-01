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Известно, где в России собираются выпускать детали для Haval

Выпускать детали для завода Haval в Тульской области могут в Ленобласти

Производство автокомпонентов для завода Haval в Тульской области могут открыть в Ленобласти, сообщили в пресс-службе Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

В ходе визита в инжиниринговый центр Great Wall Motor Company и переговоров Ленобласть предложила производить автокомпоненты для действующего производства Haval в Тульской области на базе простаивающих мощностей производителей Ленинградской области.

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Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на брифинге после своей поездки в Китай, в регионе уже есть 28 производителей автокомпонентов, готовых принимать заказы. Ленинградская область заинтересована в том, чтобы китайская автомобильная промышленность сотрудничала с ними и заказывала компоненты у местных производителей. В свою очередь, он увидел интерес китайских производителей в выпуске автокомпонентов в нашей стране.

И, безусловно, спрос на эти компоненты будет, так как Haval планирует выпустить в Тульской области в этом году восемь новых моделей автомобилей.

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Источник: ТАСС

Фото:Сергей Бобылев/ТАСС

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