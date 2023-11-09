Совместное производство Dongfeng и Nissan в Китае привезли на рынок РФ внедорожник Paladin

На рынке РФ появился внедорожник Dongfeng Paladin по цене 3,9 млн рублей

На российском рынке в продаже появился внедорожник Dongfeng Paladin. Корреспондент «Российской газеты» выяснил, что на автомобиль 2023 года выпуска заявлена цена в 3,9 млн рублей.

Производитель в качестве основы модели использовал Nissan Terra — у него измененная решетка, задний бампер, убрали хром и присвоили собственный логотип. Габаритами Nissan Paladin по длине и ширине идентична с Terra: 4882 мм и 1850 мм соответственно. А в длину внедорожник стал выше на целых 40 мм — она составляет 1875 мм. Колесная база - 2850 мм.

Dongfeng Paladin

Dongfeng Paladin Dongfeng Paladin

Автомобиль оснастили бензиновым турбомотором Mitsubishi 4K31 (228 сил, 360 Нм) объемом 2,0 л, он работает в связке с восьмиступенчатым автоматом ZF. Основной привод — задний с жестко подключаемым передком, блокировки переднего и заднего дифференциалов. Дорожный просвет составляет 215 мм, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

В салоне внедорожника установлен планшет 12 дюймов на всю центральную консоль, нефиксируемый джойстик управления коробкой передач, центральный тоннель с нижним этажом для мелочей. В списке оснащения заявлены камеры кругового обзора, люк, адаптивный круиз-контроль и электронные помощники.

Производством Paladin занимается совместное производство Dongfeng и Nissan в Китае. Модель с таким названием выпускалась до 2015 года, в 2004 году она принимала участие в ралли «Дакар». В последнее время снова возник интерес к внедорожникам этого совместного производства, и производитель решил возродить «рамник».

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Источник: rg.ru

Фото: autohome.com.cn