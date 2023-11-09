Подсчитано, сколько европейских машин попадет в Россию по параимпорту
Крупные российские автохолдинги в конце лета нашли возможность ввозить по параллельному импорту европейские автомобили, собранные в КНР.
Завозят их как через сам Китай, так и через другие дружественные страны, такие как Киргизия и Казахстан, отметила управляющий директор международной консалтинговой компании «Автобосс» Светлана Володина.
Таким образом, планируется ежегодно поставлять в Россию около 4 тыс. машин европейских марок – об этом говорят данные аналитики.
Но в любом случае, для рынка это капля в море, прирастать он будет китайскими машинами, и их будет становиться всё больше на нашем рынке. Их доля уже выросла на 70% с начала года, и это при том, что толком «китайцы» на наш рынок еще не вышли, отметила эксперт.
Да и россияне к машинам из Поднебесной пока только присматриваются. До последнего предпочитали покупать машины европейских брендов, которые еще оставались на складах.
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Источник: Интервью/РИА Новости
Фото: Depositphotos
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