Автомобили Chery и суббренды концерна по итогам октября показали снижение спроса

Китайский автопром столкнулся с падением продаж на рынке РФ по итогам октября

Китайский бренд Chery уступил свое лидерство Haval — продажи этой марки демонстрируют снижение спроса на рынке РФ на протяжении последних двух месяцев. Такой вывод напрашивается из исследования экспертов «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ).

Специалисты проанализировали итоги продаж автомобилей китайского производства, и выяснили, что в октябре 2023 года их было реализовано 51,5 тысяч единиц. В частности, бренд Haval с показателем 12,8 тысяч машин сохранил в октябре объемы сентября и вырвался на первое место.

Chery уступил свое лидерство, показатель компании в октябре составил 10,9 тысяч проданных авто (минус 10% к сентябрю). Суббренды Chery — Omoda продали 4,8 тысяч штук (минус 9%) и Exeed 4,4 тысяч единиц (минус 3%). Стоит отметить, что большая часть кроссоверов этих марок продавались в кредит. На фоне осеннего роста цен и повышения Центробанком РФ ключевой ставки появилась тенденция снижения спроса на автомобили.

«С повышением ставки ЦБ до 15% заемные деньги стали заметно дороже, а кредитные продажи продолжают сокращаться. При этом те, кто жертвует частью прибыли, на продвижение брендов за счет поддержек, в том числе совместно с банками, демонстрируют вполне хорошие бизнес-результаты», — отмечает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

Что касается бренда Geely, то он, наоборот, прибавил в продажах — 10,4 тысяч машин (плюс 13%). Аффилированность с Volvo и популярность марки способствовали продажам не только через официальные салоны, но и посредством частного завозу. Из 8,3 тысячи поставленных на учет кроссоверов Geely Monjaro, на долю дистрибьютора пришлось 5,3 тысяч экземпляров. Другими словами, более 50% авто бренда попали в Россию по схеме параллельного импорта. На рынке РФ стартовали продажи седана Emgrand и он может претендовать на статус бестселлера.

Продажи бренда Changan выросли на 8% и составили 6,4 тысяч автомобилей. Больше остальных продаются кроссоверы CS35, СS75 и Uni-K. Также популярен у покупателей Changan Alsvin, этот седан с автоматической коробкой передач является одним из самых доступных на российском рынке.

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Источник: rg.ru

Фото: Depositphotos