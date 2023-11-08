Chery готовит новый бренд для России
Китайский автопроизводитель Chery в 2024 году выведет на российский рынок новый бренд Chery Nev. Под этой маркой компания будет продавать автомобили на альтернативных источниках энергии – с гибридной силовой установкой и электрокары.
Как говорится в сообщении компании, для нового бренда будет создана своя дилерская сеть. На первом этапе она будет включать 70 партнеров по всей России, которых Chery выберет на конкурсной основе.
«Площадь шоу-рума должна быть не менее 400 кв. м. с целью размещения всей планируемой модельной линейки гибридов и электромобилей. У предлагаемого здания должна быть возможность обеспечения достаточными электрическими мощностями», - отмечается в сообщении компании.
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Источник, фото: Chery
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