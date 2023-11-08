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Chery готовит новый бренд для России

Chery в 2024 году начнет продажи в России гибридов и электрокаров под брендом Chery Nev

Китайский автопроизводитель Chery в 2024 году выведет на российский рынок новый бренд Chery Nev. Под этой маркой компания будет продавать автомобили на альтернативных источниках энергии – с гибридной силовой установкой и электрокары.

Как говорится в сообщении компании, для нового бренда будет создана своя дилерская сеть. На первом этапе она будет включать 70 партнеров по всей России, которых Chery выберет на конкурсной основе.

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«Площадь шоу-рума должна быть не менее 400 кв. м. с целью размещения всей планируемой модельной линейки гибридов и электромобилей. У предлагаемого здания должна быть возможность обеспечения достаточными электрическими мощностями», - отмечается в сообщении компании.

Источник, фото: Chery

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Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За РулемПономарева Дарина
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