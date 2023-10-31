Chery выпустил седан с разгоном 7 секунд до «сотни»

Chery Fengyun A8 – первая информация о новой модели

Chery показала новый гибридный автомобиль Fengyun A8. Это версия Arrizo 8 PHEV, который был представлен на автосалоне в Шанхае в 2023 году.

Chery Fengyun A8

Fengyun A8 оснащен гибридной установкой Kunpeng Super Hybrid C-DM, которая состоит из 1,5-литрового двигателя и двух электромоторов. Двигатель развивает мощность 156 л.с. и 220 Нм, а электродвигатели – 204 л.с. и 310 Нм. Седан разгоняется до 50 км/ч за 3 секунды, а до 100 км/ч – за 7 секунд.

Chery Fengyun A8

Запас хода на чистом электричестве составляет более 100 км, а при полном баке – 1300 км.

В салоне установлены две 12,3-дюймовые приборные панели, информация на которые может передаваться со смартфона.

Больше о Fengyun A8 мы узнаем ближе к концу года, когда Chery официально представит свой новый седан.

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Фото: Autohome.com.cn