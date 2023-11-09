«Капсула времени» цвета бирюзы ГАЗ М-21И «Волга» выставлена в Тольятти за 35 млн рублей

Раритетный ГАЗ-67 из фильма «Отец солдата» меняют в Новороссийске на квартиру

Горьковский автозавод (ГАЗ) намерен летом 2024 года наладить сборку легковых автомобилей, вполне вероятно, что легендарная марка «Волга» отдаст свое название перелицованной модели китайского бренда. Эксперты 110КМ.RU проанализировал актуальные предложения на вторичном рынке и составил список из пяти самых дорогостоящих автомобилей ГАЗ, выставленных на продажу в текущем ноябре.

За раритетный 71-летний внедорожник ГАЗ-67 из фильма «Отец солдата» продавец из Новороссийска просит 10 млн рублей. В России машину прозвали «русским Виллисом». Владелец утверждает, что автомобиль находится в его собственности с 1955 года. Эта машина известна тем, что была использована во время съемок фильма «Отец солдата» в 1962 году.

ГАЗ-67

При пробеге в один миллион километров у автомобиля сохранились все оригинальные узлы и агрегаты, он зарегистрирован в ГИБДД. Продавец готов рассмотреть вариант обмена автомобиля на квартиру вместо продажи.

Продавец из Подмосковья предлагает крутой спорткар ГАЗ-31105 «Волга» 2007 года выпуска с пробегом 25 тыс км. Под капотом у него двигатель DOHC объемом 2,4 л Daimler Chrysler мощностью 137 л.с. По словам владельца, автомобиль находится в идеальном состоянии и хочет выручить за него 12,5 млн рублей.

ГАЗ-31105

В Перми выставлен на продажу уникальный ГАЗ М11-73 1940 года выпуска, после реставрации у автомобиля идеальное состояние и он на ходу. Все документы есть в наличии и продавец готов бесплатно доставить его покупателю. За машину он просит 13 млн рублей или обменяет на квартиру. Модель М1 советские инженеры разработали в конце 1930-х годов на шасси Ford. У модификации М11-73 отличия от базы М-1 в иной облицовке радиатора и капота, шестицилиндровый бензиновый мотор объемом 3,5 л и мощностью 76 л.с.

ГАЗ М11-73

Несбыточная мечта многих советских граждан — знаменитая ГАЗ-13 «Чайка» продается в Уфе за 20 млн рублей. Правительственный автомобиль впервые сошел с конвейера в 1972 году. У предлагаемой модели пробег всего 300 км, состояние «Чайки» отличное после модернизации. Ее продавец тоже рассмотрит вариант обмена на квартиру, причем не в Уфе, а в Москве. У «Чайки» бензиновый двигатель объемом 5,5 л мощностью 195 л.с., он работает в паре с автоматической коробкой передач.

ГАЗ-13 «Чайка»

Самый дорогой автомобиль ГАЗ М-21И «Волга» выставлен на продажу в Тольятти. «Капсула времени» цвета бирюзы никогда не стояла на учете, пробег всего 190 км. Причем продавец предъявляет квитанцию, подтверждающую факт покупки авто в декабре 1959 года за 25 тысяч рублей. Сегодня цена составляет 35 млн рублей, «Волга» оснащена бензиновым двигателем объемом 2,5 л мощностью 70 л.с. и механической КПП. Пробег – 190 километров.

ГАЗ М-21И «Волга»

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Источник: 110km.ru

Фото: Auto.ru