Советский автомобиль для шикарной жизни – квартира и дача в подарок

Купить его было нельзя. Только заслужить. В комплекте с другими благами.

С приставкой «спец»

Первую серийную Чайку ГАЗ-14 сделали в 1976 году в подарок к 70-летию генсека Леонида Брежнева.

В 1977-м собрали всего семь автомобилей. Больше всего Чаек ГАЗ-14 сделали в 1985-м. Но уже через три года автомобиль сняли с производства.

В Союзе такую машину нельзя было купить. Даже посидеть в ее салоне не мечтали! Чайку можно было только заслужить многолетней беспорочной службой на государственной, еще лучше — на партийной ниве.

А потому Чайка шла в комплекте с большой квартирой в добротном кирпичном доме. Советские обыватели на рубеже 1980-х называли такие «дворянское гнездо».

Вдобавок также комфортная дача на хорошо охраняемой территории. А заодно дефицитные товары из спецраспределителей.

В общем, машина для спецжизни.

Лучшее из возможного

Разрабатывали новую Чайку еще с 1967 года. Уже к тому времени, не говоря о 1970-х, предыдущая Чайка ГАЗ-13 выглядела динозавром из фильма про жизнь до нашей эры. А ГАЗ-14 не стыдно было показать и на международной автомобильной выставке. Правда, это никому и в голову не приходило.

Дизайн ГАЗ-14 — консервативный и в духе американской стилистики. Но от копирования отошли еще на стадии опытных образцов. Новая Чайка — шесть с лишним метров и 2600 килограммов советской самобытности. А что касается консерватизма — каковы заказчики, таковы и автомобили.

Под капотом — лучшее, что было в арсенале Горьковского завода в конце 1970-х. Мотор от предыдущей Чайки ГАЗ-13 – V8 объемом 5,53 л. Только на ГАЗ-14 — два карбюратора (впервые на серийном советском автомобиле). Мощность подняли со 195 до 220 л.с.

Под капотом тесно. Обслуживать и ремонтировать Чайку совсем не просто. Но ведь этим занимались профессионалы в специальных гаражах.

В салоне – никакой кожи! Ее придумали, чтобы выдерживать неаккуратное обращение. В таких машинах и спереди, и тем более сзади ездили люди степенные, солидные, аккуратные. Поэтому для них сиденья обили теплым, дорогим высококачественным сукном.

Для Чайки собрали все достижения в области комфорта. Стеклоподъемники – электрические. Приемник — самый лучший из тех, что выпускала советская промышленность – рижский марки «Радиотехника». Есть даже литовская приставка «Вильма» для компакт-кассет.

В огромной Чайке — две печки и японский кондиционер в багажнике. Правда, по инструкции включать его можно на скоростях свыше 60 км/ч.

Двигатель V8, оснащенный двумя карбюраторами, развивает 220 л.с.

На министерском месте

ГАЗ-14 адресовали чиновникам ранга союзных министров и секретарей обкомов. Главный в машине тот, кто сидит сзади. Ради него сиденье даже для водителя среднего роста стоит очень близко к рулю. Чтобы управлять Чайкой, нужны люди определенного роста и со специальными навыками.

В левом подлокотнике роскошного дивана – управление радиоприемником. В правом – телефон. В салоне множество поручней и петель. Ведь возили в таких машинах людей немолодых и не очень уже гибких.

Интересная особенность – две внутренних ручки на каждой задней двери. Одна – для пассажира с заднего дивана, вторая – для того, кто сидит на откидном сиденье — страпонтене. Скажем, охранник.

Чайку оснастили всеми возможными в середине 1970-х удобствами.

Служба и служение

Все это сооружение стоит на Х-образной раме. Практически такой же, как у предыдущей Чайки ГАЗ-13. От нее и трехступенчатая автоматическая коробка передач, но с иными передаточными числами.

Но в этой Чайке много и нового, причем полезного.

Первая на автомобилях ГАЗ передняя бесшкворневая подвеска. Стоит автомобиль на дороге и управляется лучше, чем 13-я Чайка. Правда, лишь настолько, насколько это возможно для огромного рамного «крейсера» на мягких подвесках.

Передние тормоза на ГАЗ-14 — дисковые (опять же впервые на автомобилях ГАЗ). Их создали по лицензии Girling. В тормозной системе три усилителя: вакуумный, объединенный с главным цилиндром, и пара гидровакуумных в каждом контуре, так называемых линейных.

Чайка демонстрирует замедленное переключение не самой современной уже в 1980-х коробки передач, неторопливые реакции на руление. Динамика совсем не ошеломляет.

Но в такой Чайке не катаются, не спешат, а вальяжно «прибывают по месту назначения». И, управляя этой машиной, не просто едешь, а служишь и даже исполняешь некую важную и ответственную миссию.

Среда обитания ГАЗ-14 — широкие проспекты и просторные, обложенные запрещающими знаками площади перед важным и солидным учреждением.

В левом подлокотнике заднего дивана — управление приемником «Радиотехника».

Метаморфозы привилегий

Всего сделали 1114 ГАЗ-14. Учитывая спецстатус машины и цену, которую тогда и определить-то было нельзя, не так и мало.

В декабре 1988-го Чайка пала жертвой очередной борьбы с привилегиями. В той жизни и тем более в той экономике, которая тогда начинались, ГАЗ-14 представить было трудно.

А вот в современной жизни ирония и сарказм по отношению к помпезному советскому дорожному крейсеру сменились уважением и даже поклонением. Так часто бывает.

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