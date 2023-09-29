Как лимузин Сталина превратился в такси: захватывающая история

ЗИС‑110 стал последней легковой машиной флагманского завода имени Лихачева, которую собирали на потоке. И единственной, в которой возили не только руководителей страны, но и обычных советских граждан.

Начало истории лимузина Сталина – легендарного ЗИС-110 – читайте тут.

...Забавная сцена разыгралась возле знаменитого московского автомагазина в Южном порту в самом начале 1980‑х годов. На стоянку перед магазином – стихийным автомобильным рынком – вальяжно въехал огромный блестящий хромом ЗИС‑110. В те годы такие машины на улицах были уже большой редкостью, и многие видели их разве что в кино или в журналах.

Лимузин тут же облепила толпа любопытных. Среди множества вопросов был и вполне актуальный после подорожания бензина: «Какой расход?» Владелец ответил флегматично: «Два ведра». И не обманул. В справочниках обычно указывали 23–27 л/100 км.

Но удивительно было не только это. Лимузин, некогда обслуживающий руководство страны, уже в советские времена оказался в частных руках. Ни с одним из последующих автомобилей завода имени Лихачева в те годы такая история приключиться не могла.

Ближе к народу

В 1949 году начали сборку санитарных ЗИС‑110А. Эту службу в стране несли, в основном, неповоротливые в городах, громоздкие машины на жестких грузовых шасси и немногочисленные тесные Победы, которые делал не ГАЗ, а небольшие ремзаводы.

Санитарный ЗИС‑110А.

ЗИС имел комфортную мягкую подвеску и простор для медиков и больного. Носилки в автомобиль задвигали через задний люк, под котором сделали отдельную нишу для запаски. Эдакий прообраз кузова хэтчбек. У санитарного автомобиля был только один, но решающий недостаток – огромная цена. Завод собрал лишь 48 санитарных ЗИС‑110А.

Носилки в санитарку задвигали через люк в задней стенке – это был некий прообраз хэтчбека.

Но чтобы прокатиться в ЗИС‑110, необязательно было болеть. Эти автомобили работали и маршрутными такси. Удивительно, но в том числе даже ­кабриолеты.

Такси ЗИС‑110Б в Москве.

ЗИС‑110Б со стеклами только в передних дверях. Версия ЗИС‑110Б с шестью боковыми опускными стеклами.

Первые серийные кабриолеты ЗИС‑110Б собрали в 1948 году. Поначалу машины не имели боковых опускных стекол, их роль выполняли целлулоидные окошки в брезентовом тенте. Это, кстати, по воспоминаниям современников, не понравилось Сталину. Потом появились версии с опускными стеклами только в передних дверях. Затем – во всех четырех дверях, а следом даже и со всеми шестью полноценными боковыми стеклами, как у лимузина.

Первые парадные кабриолеты СССР – ЗИС‑110Б.

ЗИС‑110Б вошел в историю еще и тем, что стал первым парадным автомобилем СССР, вытеснив в 1953 году с Красной площади лошадей.

СТОП КАДР Роли ЗИС‑110 в советском кино были эпизодическими, зато очень разнообразными. «Весна», 1947 г., режиссер Григорий Александров. Одно из первых появлений лимузина. В картине на нём возят героиню Любови Орловой – знаменитую ученую даму. «Дело № 306», 1956 г. В фильме снимали санитарный ЗИС‑110А. «Верные друзья», 1954 г., режиссер Михаил Калатозов. По новой Москве с новыми величественными высотками друзья ездят в кабриолете-такси ЗИС‑110Б. «Сердце бьется вновь», 1956 г., режиссер Абрам Роом. В эпизоде мелькает необычный санитарный универсал, вероятно, производства некоего стороннего завода. «Полосатый рейс», 1961 г., режиссер Владимир Фетин. Кабриолет ЗИС‑110Б удостоился чести везти по улицам тигра. А тигр удостоился чести ехать в таком кабриолете.

ЧУДЕСА И ЗАГАДКИ Просторный и с очень плавным ходом ЗИС полюбили кинематографисты – почти идеальный автомобиль для операторов. Для съемок использовали кабриолеты, но делали и специальные автомобили с платформой за кабиной. Загадочный универсал с большим люком в крыше и площадкой перед передним бампером, вероятно, тоже сделали для кинематографистов.

Финишная прямая

Именно кабриолеты во многом стали символами нового времени – эпохи Никиты Хрущева, как бронированные ЗИС‑115 – символами сталинской эры.

У новой власти постепенно пропал интерес к бронированным монстрам. Это была сознательная установка Хрущева, считавшего, что негоже прятаться от народа. Защищенные машины собирали вяло, а последние двенадцать ЗИС‑115 (всего изготовили 55 экземпляров) сделали в 1955 году.

Кабриолет ЗИС‑110Б в качестве трибуны для Никиты Хрущева.

Зато (невиданное прежде явление!) советские вожди, включая Хрущева, всё чаще появлялись на людях в открытых автомобилях. Причем ехали они, порой, даже стоя рядом с почетными гостями Союза вдоль до отказа набитых людьми обочин и городских тротуаров.

Попытки модернизировать ЗИС‑110 – в первую очередь с желанием отойти от дизайна Паккарда начала 1940‑х – предпринимали еще в 1949 году, когда изготовили ЗИС‑110М.

Опытный образец ЗИС‑110М, 1949 год.

В 1956‑м сделали ЗИС-Э111 Москва с дизайном Валентина Росткова. Кузов выглядел современней, но одели его на старое шасси. В итоге на заводе взялись за полностью новую машину – ЗИЛ‑111, которая и стала главным автомобилем хрущевской оттепели.

В 1958 году собрали последние девять ЗИС‑110. Всего изготовили 2087 автомобилей. За 13 лет это, конечно же, немного. Но ЗИС‑110 собирали все-таки поточно и в несравнимо больших объемах, чем все последующие легковые автомобили завода.

Именно поэтому немало ЗИС‑110 и даже ЗИС‑115 сохранились до наших дней. Владеть таким автомобилем очень престижно, но столь же дорого и хлопотно. Хлопотно настолько, что пара ведер бензина на 100 км, которые легко потребляет советский лимузин, – не самая большая проблема.

В 1962-м в кремлевском гараже появился новый лимузин для первых лиц - ЗИЛ-111Г, с которым связана история покушения на генсека Брежнева.

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Фото: из архива «За рулем»