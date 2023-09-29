Как лимузин Сталина превратился в такси: захватывающая история
Начало истории лимузина Сталина – легендарного ЗИС-110 – читайте тут.
...Забавная сцена разыгралась возле знаменитого московского автомагазина в Южном порту в самом начале 1980‑х годов. На стоянку перед магазином – стихийным автомобильным рынком – вальяжно въехал огромный блестящий хромом ЗИС‑110. В те годы такие машины на улицах были уже большой редкостью, и многие видели их разве что в кино или в журналах.
Лимузин тут же облепила толпа любопытных. Среди множества вопросов был и вполне актуальный после подорожания бензина: «Какой расход?» Владелец ответил флегматично: «Два ведра». И не обманул. В справочниках обычно указывали 23–27 л/100 км.
Но удивительно было не только это. Лимузин, некогда обслуживающий руководство страны, уже в советские времена оказался в частных руках. Ни с одним из последующих автомобилей завода имени Лихачева в те годы такая история приключиться не могла.
Ближе к народу
В 1949 году начали сборку санитарных ЗИС‑110А. Эту службу в стране несли, в основном, неповоротливые в городах, громоздкие машины на жестких грузовых шасси и немногочисленные тесные Победы, которые делал не ГАЗ, а небольшие ремзаводы.
ЗИС имел комфортную мягкую подвеску и простор для медиков и больного. Носилки в автомобиль задвигали через задний люк, под котором сделали отдельную нишу для запаски. Эдакий прообраз кузова хэтчбек. У санитарного автомобиля был только один, но решающий недостаток – огромная цена. Завод собрал лишь 48 санитарных ЗИС‑110А.
Но чтобы прокатиться в ЗИС‑110, необязательно было болеть. Эти автомобили работали и маршрутными такси. Удивительно, но в том числе даже кабриолеты.
Первые серийные кабриолеты ЗИС‑110Б собрали в 1948 году. Поначалу машины не имели боковых опускных стекол, их роль выполняли целлулоидные окошки в брезентовом тенте. Это, кстати, по воспоминаниям современников, не понравилось Сталину. Потом появились версии с опускными стеклами только в передних дверях. Затем – во всех четырех дверях, а следом даже и со всеми шестью полноценными боковыми стеклами, как у лимузина.
ЗИС‑110Б вошел в историю еще и тем, что стал первым парадным автомобилем СССР, вытеснив в 1953 году с Красной площади лошадей.
СТОП КАДР
Роли ЗИС‑110 в советском кино были эпизодическими, зато очень разнообразными.
ЧУДЕСА И ЗАГАДКИ
Финишная прямая
Именно кабриолеты во многом стали символами нового времени – эпохи Никиты Хрущева, как бронированные ЗИС‑115 – символами сталинской эры.
У новой власти постепенно пропал интерес к бронированным монстрам. Это была сознательная установка Хрущева, считавшего, что негоже прятаться от народа. Защищенные машины собирали вяло, а последние двенадцать ЗИС‑115 (всего изготовили 55 экземпляров) сделали в 1955 году.
Зато (невиданное прежде явление!) советские вожди, включая Хрущева, всё чаще появлялись на людях в открытых автомобилях. Причем ехали они, порой, даже стоя рядом с почетными гостями Союза вдоль до отказа набитых людьми обочин и городских тротуаров.
Попытки модернизировать ЗИС‑110 – в первую очередь с желанием отойти от дизайна Паккарда начала 1940‑х – предпринимали еще в 1949 году, когда изготовили ЗИС‑110М.
В 1956‑м сделали ЗИС-Э111 Москва с дизайном Валентина Росткова. Кузов выглядел современней, но одели его на старое шасси. В итоге на заводе взялись за полностью новую машину – ЗИЛ‑111, которая и стала главным автомобилем хрущевской оттепели.
В 1958 году собрали последние девять ЗИС‑110. Всего изготовили 2087 автомобилей. За 13 лет это, конечно же, немного. Но ЗИС‑110 собирали все-таки поточно и в несравнимо больших объемах, чем все последующие легковые автомобили завода.
Именно поэтому немало ЗИС‑110 и даже ЗИС‑115 сохранились до наших дней. Владеть таким автомобилем очень престижно, но столь же дорого и хлопотно. Хлопотно настолько, что пара ведер бензина на 100 км, которые легко потребляет советский лимузин, – не самая большая проблема.
- В 1962-м в кремлевском гараже появился новый лимузин для первых лиц - ЗИЛ-111Г, с которым связана история покушения на генсека Брежнева.
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Фото: из архива «За рулем»
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