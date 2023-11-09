Европарламент одумался? Страны ЕС призвали не конфисковывать авто россиян
Депутаты Европейского парламента (ЕП) призвали Еврокомиссию пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян на территорию Евросоюза. Как следует из резолюции ЕП, «подобные решения противоречат целям и инструментам санкций».
«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования; подчеркивает, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент», — говорится в документе.
8 сентября Еврокомиссия сообщила, что санкции, введенные ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ с российскими номерами. Россиянам запрещено въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже на короткий срок.
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Источник: ТАСС
Фото: Unsplash
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