#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российские дилеры снизили цены на некоторые модели иномарок
Российские дилеры снизили цены на некоторые модели иномарок
Цены на Jetta VS7 в комплектации Glory упали с...
Европарламент одумался? Страны ЕС призвали не конфисковывать авто россиян
Европарламент одумался? Страны ЕС призвали не конфисковывать авто россиян
Европарламент призвал ЕС пересмотреть...
Появились шпионские снимки переднеприводного BMW 1 Series, сделанные во время теста
Появились шпионские снимки переднеприводного BMW 1 Series, сделанные во время теста
Фотошпионы слили в Сеть снимки новой модели BMW...

Европарламент одумался? Страны ЕС призвали не конфисковывать авто россиян

Европарламент призвал ЕС пересмотреть рекомендации по изъятию личных авто россиян

Депутаты Европейского парламента (ЕП) призвали Еврокомиссию пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян на территорию Евросоюза. Как следует из резолюции ЕП, «подобные решения противоречат целям и инструментам санкций».

«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования; подчеркивает, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент», — говорится в документе.
9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Где купить Geely по прайсу – рейд по дилерским центрам

8 сентября Еврокомиссия сообщила, что санкции, введенные ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ с российскими номерами. Россиянам запрещено въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже на короткий срок.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: ТАСС

Фото: Unsplash

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0