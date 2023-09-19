В ЕК разъяснили, что делать с уже въехавшими к ним авто из России

Страны Евросоюза будут сами решать, как поступить авто из РФ

Вчера генеральный директор литовского таможенного департамента Дарюс Жвиронас сказал, что в Вильнюсе ждут разъяснений от Еврокомиссии по поводу автомобилей с российскими номерами. Следует ли конфисковывать те, что въехали до вступления санкций в силу?

«Государства – члены ЕС должны сами решать, что делать с товарами, которые уже попали на их территорию. Они должны оценивать все обстоятельства и действовать в соответствии со своими национальными правилами и процедурами», – пояснил представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри.

Он также сообщил, что Еврокомиссия находится в постоянном контакте со странами ЕС по исполнению европейских санкций, и ввоз автомобилей - не исключение.

8 сентября Еврокомиссия сообщила, что санкции, введенные ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ с российскими номерами. Россиянам запрещено въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже на короткий срок. Про те машины, что там уже находятся, ничего сказано не было.

Любопытно, что и рекомендации Евросоюза каждая страна трактует по-своему. Так, Франция не собирается вводить запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Аргументация такая: Евросоюз может лишь рекомендовать, а принимать решение должно каждое государство самостоятельно.

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Источник: РИА Новости

Фото: Петр Ковалев/ТАСС