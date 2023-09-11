Машины, смартфоны, ноутбуки: что еще россиянам запретили ввозить в Европу

Еврокомиссия подтвердила запрет на ввоз в ЕС для россиян автомобилей и личных вещей

Еврокомиссия опубликовала разъяснение по ввозу в страны Евросоюза транспортных средств с российскими номерами. На таможне такой автомобиль будет расцениваться как запрещенный импорт, а потому может быть арестован. При этом не важно, в частных или коммерческих целях используется автомобиль, – речь идет про любой зарегистрированный в России транспорт.

Кроме автомобилей, в список запрещенных для ввоза в страны ЕС также попали смартфоны, ноутбуки, чемоданы, косметика, средства личной гигиены и многое другое. Такие разъяснения санкционного законодательства в отношении россиян при въезде в страны ЕС Еврокомиссия дала в пункте 13 официального документа.

«По идее, в ЕС слегка перегибают палку, трактуя санкционное законодательство именно так. Очевидно же, что личные вещи туристов не относятся к потенциальному источнику дохода российского бюджета. Тем не менее, ввоз целого списка предметов может расцениваться как запрещенный импорт», – прокомментировал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Ранее воздержаться от поездок в Германию на личных автомобилях россиян призвало посольство РФ в Берлине. Рекомендации были опубликованы на фоне нескольких случаев изъятия немецкими властями автомобилей, зарегистрированных в России.

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Источник: РБК

Фото: AP/TASS