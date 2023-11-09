Владельцев Maybach, Mercedes и BMW в Белоруссии обяжут платить повышенный налог

В Белоруссии могут в 10 раз поднять транспортный налог на люксовые автомобили

В Белоруссии к автомобилям Ferrari и Maserati могут применить повышенный налог. Речь идет о спорткарах и автомобилях премиум сегмента. Об этом СМИ рассказал начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский.

Он подчеркнул, что с момента выпуска транспортного средства должно пройти не более трех лет. По словам Ковалевского, повышенный налог может коснуться также машин Maybach, некоторые модели Mercedes, BMW и Audi.

Полный список автомобилей будет составлен после того, как новая редакция Налогового кодекса вступит в силу. Ранее в Палате представителей заявляли, что до конца ноября кодекс во втором чтении будет принят.

Как правило, новые редакции главного налогового документа в Белоруссии вступают в силу с 1 января очередного года. Это значит, что уже в январе 2024 года постановление по автомобилям заработает. При этом Ковалевский не исключил, что документ вступит в силу и будущей весной.

Ранее член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Светлана Бартош уточнила, что повышенный транспортный налог может затронуть порядка 2,4 тысяч автомобилей. Отмечается, что ставка по ним увеличится в 10 раз.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Sputnik.by

Фото: Depositphotos