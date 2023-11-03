Путин одобрил признание дорожных штрафов между Россией и Беларусью

Россия ратифицировала соглашения с Белоруссией о взаимном признании автоштрафов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Документ вступит в силу с 12 ноября 2023 года.

Таким образом сторона, где совершено административное правонарушение, будет направлять решения в страну проживания нарушителя для их исполнения уполномоченными подразделениями. При этом средства, полученные в результате уплаты штрафов, будут поступать в доход страны-союзницы по месту проживания лица, совершившего правонарушение.

Соглашение касается как фактов нарушения, зафиксированных инспекторами или другими уполномоченными лицами, так и выявленных при помощи дорожных камер.

Штрафы с нарушителя будут взыскивать в валюте и по курсу Центробанка страны, на территории которой исполняются решения по административному делу.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash, Depositphotos