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Москвич на BMW нарушал ПДД примерно дважды в день (видео)

В Москве задержали нарушителя, получившего 168 протоколов за 2023 год

Сотрудники столичной ГИБДД, несшие службу на Большой Пироговской улице, заметили водителя на BMW, грубо нарушающего Правила дорожного движения. Они решили остановить гражданина, но он не подчинился и попытался сбежать. Началась автомобильная погоня.

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«Пытаясь скрыться, правонарушитель совершил столкновение со служебной автомашиной ГИБДД. После чего был задержан. В результате инцидента пострадавших нет, автомобили получили незначительные повреждения», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Беглую BMW заблокировали в Абрикосовом переулке с помощью патрульных машин, водителя доставили в полицию и составили целый ряд административных протоколов. Выяснилось, что за 2023 год он привлекался к административной ответственности 168 раз – если взять период с января по октябрь, получится около 1,8 раза за сутки.

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Источник: МВД Медиа

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