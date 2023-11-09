Появились шпионские снимки переднеприводного BMW 1 Series, сделанные во время теста
В Сети опубликованы шпионские снимки новой модели BMW. В настоящее время инженеры разрабатывают обновленную версию 1 Series, фотошпионы утверждают, что ими заснята модель M135i.
Выпуск BMW 1 Series текущего поколения состоялся в 2019 году, автомобилю сделали платформу с передним приводом. Известно, что рестайлинговая модель будет тоже переднеприводной, но нет никакой информации о характеристиках силового агрегата.
Мощный M135i оснащен четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом объемом 2,0 л мощностью 302 л.с., есть неподтвержденная информация, что она увеличится до 315 «лошадей». У новинки большой трапециевидный воздухозаборник, установлены серийные фары, задние фонари остались закрытыми. Дизайн сложно рассмотреть, но заметны четыре выхлопные трубы сзади.
Более ранние шпионские снимки содержали изображение кабины автомобиля. Можно было заметить покрытую приборную панель, руль, дверную карту водителя, центральную консоль и часть сидений, обтянутых тканью черного цвета. У автомобиля есть селектор передач и два зарядных порта рядом с подстаканником.
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Источник: Ixbt.com
Фото: motor1.com
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