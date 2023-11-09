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Появились шпионские снимки переднеприводного BMW 1 Series, сделанные во время теста
Появились шпионские снимки переднеприводного BMW 1 Series, сделанные во время теста
Фотошпионы слили в Сеть снимки новой модели BMW...

Появились шпионские снимки переднеприводного BMW 1 Series, сделанные во время теста

Фотошпионы слили в Сеть снимки новой модели BMW 1 Series с 315-сильным мотором

В Сети опубликованы шпионские снимки новой модели BMW. В настоящее время инженеры разрабатывают обновленную версию 1 Series, фотошпионы утверждают, что ими заснята модель M135i.

Выпуск BMW 1 Series текущего поколения состоялся в 2019 году, автомобилю сделали платформу с передним приводом. Известно, что рестайлинговая модель будет тоже переднеприводной, но нет никакой информации о характеристиках силового агрегата.

BMW 1 Series
BMW 1 Series
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Мощный M135i оснащен четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом объемом 2,0 л мощностью 302 л.с., есть неподтвержденная информация, что она увеличится до 315 «лошадей». У новинки большой трапециевидный воздухозаборник, установлены серийные фары, задние фонари остались закрытыми. Дизайн сложно рассмотреть, но заметны четыре выхлопные трубы сзади.

BMW 1 Series
BMW 1 Series

Более ранние шпионские снимки содержали изображение кабины автомобиля. Можно было заметить покрытую приборную панель, руль, дверную карту водителя, центральную консоль и часть сидений, обтянутых тканью черного цвета. У автомобиля есть селектор передач и два зарядных порта рядом с подстаканником.

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Источник: Ixbt.com

Фото: motor1.com

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За РулемСветлана Тарасенко
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