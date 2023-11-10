#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Авторынок России удержал пятое место в европейском рейтинге, несмотря на санкции
Авторынок России удержал пятое место в европейском рейтинге, несмотря на санкции
Автостат: рынок РФ сохранил свое место в топ-5...
В Подмосковье рухнул мост: есть пострадавшая
В Подмосковье рухнул мост: есть пострадавшая
Под Подольском под проезжавшим автомобилем...
Запрет Японии не смог остановить поток поставляемых через Владивосток автомобилей
Запрет Японии не смог остановить поток поставляемых через Владивосток автомобилей
Таможня Владивостока зафиксировала рост...

Эти российские автомобили через три и пять лет меньше всего потеряют в цене

НАПИ: медленнее всего дешевеют Lada 4x4 и УАЗ Патриот

Лидером по сохранению остаточной стоимости среди популярных российских автомобилей после трех лет эксплуатации стал УАЗ Патриот, после пяти лет – Lada 4x4.

Согласно анализу остаточной стоимости легковых автомобилей, проведенному НАПИ, Патриот с ценой в 1,7 млн рублей сохранит за три года 82,2% своей стоимости. У Lada 4x4 стоимостью 1 млн рублей этот показатель находится на уровне 77,7%, у Lada Niva за 1,2 млн рублей — 77,2%.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Еще один китайский седан российской сборки

Трехлетняя Lada Granta будет иметь остаточную стоимость в 78,6% от первоначальной цены, а Lada Vesta – 75,1%.

После пяти лет эксплуатации лучший показатель у Lada 4x4 – к этому времени ее остаточная стоимость составит 67,4%. У Патриота он немного меньше – 64,5%, у Lada Niva – 62,4%.

Пятилетняя Lada Vesta, по данным НАПИ, сохранит менее 56% первоначальной цены.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: НАПИ

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0