Эти российские автомобили через три и пять лет меньше всего потеряют в цене
Лидером по сохранению остаточной стоимости среди популярных российских автомобилей после трех лет эксплуатации стал УАЗ Патриот, после пяти лет – Lada 4x4.
Согласно анализу остаточной стоимости легковых автомобилей, проведенному НАПИ, Патриот с ценой в 1,7 млн рублей сохранит за три года 82,2% своей стоимости. У Lada 4x4 стоимостью 1 млн рублей этот показатель находится на уровне 77,7%, у Lada Niva за 1,2 млн рублей — 77,2%.
Трехлетняя Lada Granta будет иметь остаточную стоимость в 78,6% от первоначальной цены, а Lada Vesta – 75,1%.
После пяти лет эксплуатации лучший показатель у Lada 4x4 – к этому времени ее остаточная стоимость составит 67,4%. У Патриота он немного меньше – 64,5%, у Lada Niva – 62,4%.
Пятилетняя Lada Vesta, по данным НАПИ, сохранит менее 56% первоначальной цены.
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Источник: НАПИ
Фото: Depositphotos
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