УАЗ снова будет выпускать автомобили с двигателем «Евро-5»
Производство автомобилей Патриот и Пикап с мотором экологического класса «Евро-5» возобновится на Ульяновском автозаводе в следующем году. Пока такие машины массово не выпускаются, идет их сертификация.
«Идет процесс сертификации автомобилей «Евро-5» с новыми блоками управления двигателями, массовое производство таких машин начнется в следующем году в полном соответствии с требованиями технического регулирования», — сообщили в управляющей активами УАЗ компании Sollers.
В наличии у дилеров автомобилей с двигателями «Евро-5» пока нет и заказать их невозможно.
Ранее в компания рассказали, что для автомобилей УАЗ, а впоследствии и для машин других марок, на Заволжском моторном заводе будет запущено производство новой механической коробки передач.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Газета.ru
Фото: УАЗ
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости