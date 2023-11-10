#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ намерен расширить производство Lada в Казахстане
АВТОВАЗ намерен расширить производство Lada в Казахстане
Путин: Россия готова создать новые мощности для...
Подсчитано, сколько автомобилей купят россияне в 2024 году
Подсчитано, сколько автомобилей купят россияне в 2024 году
НАПИ: в 2024 г. продадут 1122 тыс. легковых...
Со снегом и льдом на дорогах будут бороться по-новому
Со снегом и льдом на дорогах будут бороться по-новому
«Коммерсант»: готовят новый ГОСТ на применение...

УАЗ снова будет выпускать автомобили с двигателем «Евро-5»

В 2024 году на УАЗе возобновится производство машин с мотором «Евро-5»

Производство автомобилей Патриот и Пикап с мотором экологического класса «Евро-5» возобновится на Ульяновском автозаводе в следующем году. Пока такие машины массово не выпускаются, идет их сертификация.

«Идет процесс сертификации автомобилей «Евро-5» с новыми блоками управления двигателями, массовое производство таких машин начнется в следующем году в полном соответствии с требованиями технического регулирования», — сообщили в управляющей активами УАЗ компании Sollers.
9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Где купить Geely по прайсу – рейд по дилерским центрам

В наличии у дилеров автомобилей с двигателями «Евро-5» пока нет и заказать их невозможно.

Ранее в компания рассказали, что для автомобилей УАЗ, а впоследствии и для машин других марок, на Заволжском моторном заводе будет запущено производство новой механической коробки передач.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Газета.ru

Фото: УАЗ

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0