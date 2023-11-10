УАЗ снова будет выпускать автомобили с двигателем «Евро-5»

В 2024 году на УАЗе возобновится производство машин с мотором «Евро-5»

Производство автомобилей Патриот и Пикап с мотором экологического класса «Евро-5» возобновится на Ульяновском автозаводе в следующем году. Пока такие машины массово не выпускаются, идет их сертификация.

«Идет процесс сертификации автомобилей «Евро-5» с новыми блоками управления двигателями, массовое производство таких машин начнется в следующем году в полном соответствии с требованиями технического регулирования», — сообщили в управляющей активами УАЗ компании Sollers.

В наличии у дилеров автомобилей с двигателями «Евро-5» пока нет и заказать их невозможно.

Ранее в компания рассказали, что для автомобилей УАЗ, а впоследствии и для машин других марок, на Заволжском моторном заводе будет запущено производство новой механической коробки передач.

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Источник: Газета.ru

Фото: УАЗ