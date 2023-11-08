Чтобы снизить цены, УАЗ пошел по пути АВТОВАЗа
Конфигуратор автомобиля на официальном сайте производителя был и раньше, но покупку можно было совершить только у дилера, а теперь приобрести можно непосредственно на заводе, и это обойдется дешевле.
Напомним, первым такой инструмент продаж запустил АВТОВАЗ.
Любую модель можно приобрести по ценам производителя, выбрав опции и комплектацию. Для этого нужно зайти в раздел сайта УАЗа Конфигуратор и выбрать модель из шести предложенных.
Так, самый популярный Патриот здесь предлагают от 1 530 000 рублей (без скидок на программы). Если требуется поменять цвет или добавить опции, просто нужно это отметить галочками в разделе «Подобрать аксессуары». После оформления заказа поступает предложение получить авто либо у дилера (за эту услугу придется заплатить 50 тыс. рублей), либо непосредственно в Ульяновске, что обойдется на эти же 50 тыс. руб. дешевле.
В итоге клиент получает тот автомобиль, который ему нужен, без навязанных допов и услуг. Срок покупки зависит от наличия модели в конкретной комплектации. Ожидание составит не более 3-6 месяцев.
Напомним, из-за роста стоимости доставки автомобилей по России УАЗ ввел наценку в 50 тысяч рублей.
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Источник: «Российская газета»
Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС
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