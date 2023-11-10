Теперь за их отсутствие не штрафуют – можно выкинуть? Объясняем, почему это не так
«За рулем»: аптечку, огнетушитель и аварийный знак все еще стоит возить с собой
В этом году вступил в силу новый «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС». Аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки в нем не упоминаются. ГИБДД официально подтвердила: их отсутствие в машине теперь не является основанием для привлечения к административной ответственности.
Однако «За рулем» предостерегает: не спешите отказываться от всего, за что с 1 сентября не штрафуют. Ведь помимо «карающей длани» закона есть другие причины – возможно, даже более действенные. Что это за причины?
Об этом – новое видео, подготовленное сообществом «За рулем» ВКонтакте:
Смотрите ролик в VK Видео:
- «За рулем» можно смотреть в популярном формате VK Клипы
Фото: из архива «За рулем»
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