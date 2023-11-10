Стало известно, когда начнется сборка автомобилей под Калугой
Автосборочные предприятия Калужской области планируют возобновить работу в декабре 2023 года в тестовом режиме, а серийное производство ожидается в 2024 году, сообщил замгубернатора региона Владимир Попов на общественных слушаниях бюджета региона в законодательном собрании области.
В настоящее время в простое находятся восемь из 30 компаний автокластера региона, но у всех предприятий есть перспектива возобновления работы.
При возобновлении работы автопредприятий доля автопрома в общем производстве региона увеличится с 2% до 7%, добавил Попов.
Ранее глава региона Владислав Шапша сообщил о перспективах возобновления работы трех крупнейших предприятий региона - Volkswagen, Peugeot и Volvo. Первые автокомплекты должны поставить на бывший завод Volkswagen в декабре 2023 года, а бывший завод Volvo готовится к полному циклу производства автомобилей.
Также известно, что новым собственником завода Volvo стала группа компаний «Промышленные инвестиции», и уже в этом году на предприятии начнется выпуск грузовиков Урал.
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Источник: ТАСС
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
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