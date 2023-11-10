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Стало известно, когда начнется сборка автомобилей под Калугой

Автосборочные заводы Калужской области в тестовом режиме заработают в декабре

Автосборочные предприятия Калужской области планируют возобновить работу в декабре 2023 года в тестовом режиме, а серийное производство ожидается в 2024 году, сообщил замгубернатора региона Владимир Попов на общественных слушаниях бюджета региона в законодательном собрании области.

В настоящее время в простое находятся восемь из 30 компаний автокластера региона, но у всех предприятий есть перспектива возобновления работы.

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При возобновлении работы автопредприятий доля автопрома в общем производстве региона увеличится с 2% до 7%, добавил Попов.

Ранее глава региона Владислав Шапша сообщил о перспективах возобновления работы трех крупнейших предприятий региона - Volkswagen, Peugeot и Volvo. Первые автокомплекты должны поставить на бывший завод Volkswagen в декабре 2023 года, а бывший завод Volvo готовится к полному циклу производства автомобилей.

Также известно, что новым собственником завода Volvo стала группа компаний «Промышленные инвестиции», и уже в этом году на предприятии начнется выпуск грузовиков Урал.

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Источник: ТАСС

Фото:Станислав Красильников/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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