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Lada стала самой популярной подержанной машиной в России

На вторичном рынке РФ наиболее популярной в октябре стала Lada

Продажи машин с пробегом на вторичном рынке в период с января по октябрь текущего года выросли на 26%. Такие данные озвучил «Автостат». Согласно исследованию специалистов аналитического агентства, всего за 10 месяцев было продано 5 584 433 подержанных автомобиля.

Аналитики отмечают также, что в прошлом месяце продажи иномарок с пробегом выросли на 15% и составили 411 336 единиц. При этом продажи автомобилей отечественных производителей показали рост в 25% по сравнению с показателем прошлого года. Всего было реализовано 167 897 экземпляров.

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Еще один китайский седан российской сборки

Самым популярным автомобилем на вторичном рынке РФ в октябре стала Lada. За месяц ее купили 143 293 раз, это на 23% выше уровня годичной давности. На втором месте по популярности у покупателей оказалась японская марка Toyota. Таких автомобилей было продано в октябре 60 055 единиц (+11%).

В тройку лидеров по продажам вошла и Kia — ее продажи на вторичном рынке составили 32 625 экземпляров, рост составил 11,4%. За ней идут Nissan с продажами 28 046 единиц, и Hyundai — 27 775 штук.

В рейтинге отдельных моделей по популярности лидирует Lada 2107. Объем перепродаж этого автомобиля в октябре составил 13 062 экземпляра (+ 26%), Lada 2114 на втором месте с показателями 12 176 проданных машин и ростом в 15%. Дальше идет Lada 2190 Granta, ее продали 11 986 экземпляров (+26%). За месяц россияне купили 11 986 таких подержанных машин этой модели (+26%). Замыкают список Kia Rio — 11 597 штук, и Ford Focus — его продали 11 388экземпляров.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Depositphotos

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