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Geely опубликовал официальные тизеры Zeekr 007 накануне премьеры на автосалоне

Zeekr 007 оснастили новационной панорамной крышей из нано-посеребренного стекла

Один из крупнейших автопроизводителей Китая Geely представит на выставке Auto Guangzhou седан Zeekr 007 с огромной панорамной крышей.

В длину седан достигает 4865 мм, колесная база — 2928 мм, модель создана на платформе PMA2+, она представляет собой шасси, специально разработанное Geely совместно с Volvo для средне- и полноразмерных электромобилей. Такая же платформа используется для выпуска Polestar и Lotus.

Zeekr 007
Zeekr 007
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Еще один китайский седан российской сборки

Zeekr 007 оснащен интерактивными задними фонарями Smart Driver Assist, у них есть режим синего цвета специально для того, чтобы показать пешеходам направление движения во время маневров на парковке. Также у автомобиля новационная панорамная крыша, она представляет собой нано-посеребренный защитный стеклянный купол, защитная пленка на котором обеспечивает теплоизоляцию.

Под капотом электромобиля двигатель мощностью 204 л.с. с крутящим моментом 350 Нм., седану потребуется 6,5 с для разгона до 100 километров, чтобы полностью зарядить батарею понадобится всего 30 минут.

Zeekr 007
Zeekr 007

Предпродажи Zeekr стартуют одновременно с началом выставки в Гуанчжоу — она начнется 17 ноября. Этот бренд электромобилей был основан в 2021 году, сегодня в его линейке три модели: 001, 009 и X.

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Источник: Carnewschina.com

Фото: Zeekr

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