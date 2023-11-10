#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Авторынок России удержал пятое место в европейском рейтинге, несмотря на санкции
Авторынок России удержал пятое место в европейском рейтинге, несмотря на санкции
Автостат: рынок РФ сохранил свое место в топ-5...
В Подмосковье рухнул мост: есть пострадавшая
В Подмосковье рухнул мост: есть пострадавшая
Под Подольском под проезжавшим автомобилем...
Запрет Японии не смог остановить поток поставляемых через Владивосток автомобилей
Запрет Японии не смог остановить поток поставляемых через Владивосток автомобилей
Таможня Владивостока зафиксировала рост...

В Подмосковье рухнул мост: есть пострадавшая

Под Подольском под проезжавшим автомобилем обрушился мост: подробности

В Московской области между деревнями Кутьино и Дубровицы (городской округ Подольск) автомобильный мост через реку Пахра обрушился вместе с проезжавшим по нему автомобилем. Дорожное полотно в середине моста лопнуло и обвалилось, белая машина рухнула вниз. За рулем находилась 60-летняя женщина, она получила различные травмы, ее госпитализировали.

Движение по дороге Кутьино — Дубровицы временно закрыто, в обе стороны от моста образовалась пробка.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Еще один китайский седан российской сборки

По информации СМИ, мост хотели отремонтировать еще в 2022 году. Проект для восстановления заказали за 6,3 млн рублей только со второго раза, но до самих работ дело так и не дошло.

Прибывший на место ЧП и. о. главы городского округа Подольск Григорий Артамонов рассказал, что по типу повреждений эксперты сразу исключили возможность террористического акта. Точные причины сейчас выясняются, на месте работают оперативные службы.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: МSК1.ru

Фото: https://t.me/bazabazon

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0