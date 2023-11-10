В Подмосковье рухнул мост: есть пострадавшая

Под Подольском под проезжавшим автомобилем обрушился мост: подробности

В Московской области между деревнями Кутьино и Дубровицы (городской округ Подольск) автомобильный мост через реку Пахра обрушился вместе с проезжавшим по нему автомобилем. Дорожное полотно в середине моста лопнуло и обвалилось, белая машина рухнула вниз. За рулем находилась 60-летняя женщина, она получила различные травмы, ее госпитализировали.

Движение по дороге Кутьино — Дубровицы временно закрыто, в обе стороны от моста образовалась пробка.

По информации СМИ, мост хотели отремонтировать еще в 2022 году. Проект для восстановления заказали за 6,3 млн рублей только со второго раза, но до самих работ дело так и не дошло.

Прибывший на место ЧП и. о. главы городского округа Подольск Григорий Артамонов рассказал, что по типу повреждений эксперты сразу исключили возможность террористического акта. Точные причины сейчас выясняются, на месте работают оперативные службы.

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Источник: МSК1.ru

Фото: https://t.me/bazabazon