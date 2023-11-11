Новые кроссоверы с официальной гарантией начали продавать в России

Хорошо оснащенные Aito M5 и M7 можно официально приобрести в России

Aito M5 — это гибридный автомобиль с полным приводом, который имеет внушительные размеры и вместительное багажное отделение. Он оснащен двухфазной климат-системой, подушками безопасности и шторками, а также комфортным кожаным рулем, обтянутым кожей Nappa. Мощность автомобиля варьируется от 428 до 496 л. с. в зависимости от версии. Кроссовер способен проехать до 1242 км на одном заряде. Начальная стоимость Aito M5 составляет 7 миллионов рублей.

Aito M5

Aito M7 является крупным полностью электрическим кроссовером, доступным в двух версиях: luxury и flagship. Он оснащен электродвигателем, разработанным Huawei, и имеет богатое оснащение, включающее аудиосистему с динамиками в подголовниках, большой экран на центральной панели, систему распознавания лиц и автоматический парковщик. Начальная цена Aito M7 составляет 8 миллионов рублей.

Aito M7

При покупке автомобиля Aito вы также можете воспользоваться гарантией от МБ РУС на 2 года или 100 000 км пробега, оформить полисы ОСАГО и КАСКО, а также воспользоваться программой trade-in для обмена старого автомобиля.

Источник: Автодом Пулково

Фото: Aito