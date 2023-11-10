Китайский производитель привез любителям ретро-стиля хетчбэк Ora 3 за 3,899 млн рублей

Ретро-хетчбэк Ora 03 от Great Wall появился на рынке РФ в версиях Premium и GT

На российском рынке стартовали продажи ретро-хетчбэка Ora 03, он стал очередной китайской новинкой после ухода европейских брендов.

Выпускает ретро-хетчбэк Ora 03 китайская компания продукция которой отличается ретро-стилем и электрическим мотором. На российском рынке бренд будет представлен двумя версиями: Premium и GT.

Ora 03

Традиционно интерьер Ora 03 отличают дисплеи вместо приборов, в салоне два экрана: приборный и центральный. В целом эргономика цифровых меню мало отличается от других новинок Great Wall в России, продаваемых под марками Haval или Tank.

Что касается габаритов, то Ora 03 относится к сегменту «B», то есть Mini. Несмотря на это хетчбэк немного больше, а его колесная база составляет 2650 мм. У Ora 03 нет бензиновой версии, хотя сама платформа изначально разрабатывалась под ДВС, позже ее адаптировали под электропривод.

Ora 03

Мощность двигателя 173 л.с. и 250 Нм крутящего момента, емкость тяговой батареи составляет 63,1 киловатт-часа. Заявленного запаса хода Ora 03 хватит на 500 километров. Максимальная мощность зарядного тока достигает 350 киловатт. С учетом среднесуточных пробегов по городу одного заряда хватит минимум на полнедели. Причем можно сэкономить на платных парковках — во многих российских городах с электрокаров не берут деньги.

Цена Ora 03 в версии Premium составляет 3,899 млн рублей, версия GT дороже на 100 тысяч рублей.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Ora