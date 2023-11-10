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Российские дилеры привезли на рынок РФ два кроссовера Mercedes-Benz GLC по параимпорту

В РФ продается полноприводный кроссовер Mercedes-Benz GLC по цене от 11 млн рублей

В России начали продавать кроссовер Mercedes-Benz GLC, две машины дилеры завезли по схеме параллельного импорта. Корреспондент Autonews.ru узнал все о ценах и комплектации.

Кузов обоих автомобилей выполнен в черном цвете, под капотом Mercedes-Benz GLC дизельный мотор объемом 2,0 л и мощностью 197 л.с., полный привод. Цена в Германии за кроссовер составляет 62,4 тысячи евро — это порядка 6,2 млн рублей в пересчете на актуальный курс. В России кроссоверы продаются за 11 млн рублей и 11,4 млн руб.

Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
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Еще один китайский седан российской сборки

По словам продавца одного из салонов, автомобиль был ввезена на физическое лицо и фактически продается от его имени. Другой дилер готов предоставить собственную гарантию на два года.

Автомобиль построен на базе седана C-класса нового поколения W206, несмотря на то, что его продажи официально стартовали в России, но встретить его на российских дорогах почти невозможно.

Впервые компактный кроссовер Mercedes-Benz GLC был представлен мировому сообществу в июне 2022 года. К этому моменту поставки автомобилей в РФ из Германии фактически прекратились.

Кроссовер оснащен гибридными силовыми установками, в которых применяется так называемая мягкая схема с электроприводом малой мощности, работающим при напряжении 48 В.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Mercedes

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За РулемСветлана Тарасенко
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