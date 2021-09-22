Дорогие (но не адски дорогие) кроссоверы: обзор моделей и рекомендации эксперта

Года два назад 4 миллиона - это был премиум-премиум. Сегодня - увы! - с этой цифры начинаются цены на самые доступные кроссоверы серьезных марок.

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Девять позиций в десятке самых продаваемых в России люксовых автомобилей занято Mercedes-Benz и BMW, семь из десяти относятся к категории кроссоверов. В статистике, учитывающей только премиальные SUV, продукция двух немецких автогигантов немного разбавлена Лексусом.

Самые популярные модели кроссоверов в премиум-сегменте на первичном рынке РФ в первом полугодии 2021 года

Модель Продано единиц Lexus RX 4 968 Mercedes-Benz GLE 4 954 BMW X5 3 210 BMW X6 3 041 Mercedes-Benz GLS 2 679 BMW X3 2 616 Mercedes-Benz GLC 2 438 Lexus NX 2 303 Mercedes-Benz GLB 1 791 Lexus LX 1 630

Один из самых доступных вариантов в этой таблице — Mercedes-Benz GLC. Модель к тому же считается одной из самых надежных среди одноклассников. С другой стороны, премиальные марки вообще не особо часто ломаются.

На какие сопоставимые варианты стоит обратить внимание при выборе нового автомобиля — показываем несколько подходящих вариантов.

Mercedes-Benz GLC

Согласно авторитетному докладу TÜV, двух-трехлетние Mercedes-Benz GLC возглавляют рейтинг самых надежных кроссоверов с 1,7% поломок (составлен на основе данных о техосмотре почти 9 млн автомобилей в Германии).

Добавьте сюда экономичность мощного двигателя (7,2–7,6 л на 100 км), систему сенсорного и голосового управления в салоне, адаптивную ходовую часть и полный привод.

Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC

Разумеется, есть и недостатки.

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Mercedes-Benz отзывал в России несколько сотен GLC из-за проблем со жгутом электропроводов блока управления рулевым механизмом и резьбовым соединением плюсового провода на стартере, а также самопроизвольного срабатывания подушек безопасности.

Цена на новый полноприводный GLC 200 4MATIC от официального дилера начинается с 3,9 млн руб. Топовые комплектации обойдутся примерно в 1,5 раза дороже.

Стоимость владения GLC-классом составляет довольно внушительные 20 тыс. руб. в месяц или 12 руб. на км пробега (здесь и далее — при пробеге 100 000 км за 5 лет). Причем больше 40% в структуре расходов приходится на каско, еще по 20% уйдет на топливо и техобслуживание.

Audi Q5

Обновленный Audi Q5 продвигают на рынке как пятизвездочный SUV. Главный упор в рестайлинговой версии сделан на дизайне, мультимедиа, электронике, системах помощи при вождении и ориентации в городском пространстве и тому подобным вещах. Понятно, что такой функционал в России работает не в полную силу из-за инфраструктурных ограничений.

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А вот железо претерпело не так много изменений. Линейка старых добрых двигателей 2.0 TFSI quattro и 3.0 TDI quattro страдает от прогаров поршней и повреждений цилиндров и проблем с приводом ГРМ, более продвинутые версии отличает высокая термонагруженность. И старые, и более современные моторы чувствительны к качеству топлива. Общая оценка надежности Audi Q5 — 3,7% (19-е место в рейтинге кроссоверов от TÜV).

Новый Audi Q5 в базовой комплектации продают за 4,3 млн руб. , но даже в самой навороченной версии цена не превысит 5,5 млн руб.

Эксплуатационные расходы на Audi Q5 превышают 21 тыс. руб. в месяц или почти 13 руб. на км пробега. Разница с GLC-классом в абсолютных числах невелика, но структура стоимости владения отличается довольно сильно: 39% уйдет на каско, еще 33% на топливо.

Audi Q5

Audi Q5 Audi Q5

BMW X4

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BMW X4 привлекает традиционно харизматичным внешним видом, интеллектуальной системой полного привода, адаптивным рулевым управлением, мощными двигателями TwinPower Turbo и многочисленными приятными мелочами вроде спортивных сидений, гальванического напыления на элементах управления и цифровых сервисов на любой вкус.

Недостатки понятны: относительно большой расход топлива, быстрый износ колодок, в некоторых модификациях — чрезмерно чувствительный руль (в поправкой на качество российских дорог). В целом, автомобиль не поражает воображение высокой надежностью: после 2–3 лет эксплуатации доля поломок составляет 6% (77-е место в рейтинге TÜV).

У официального дилера за BMW X4 придется выложить 4,7 млн руб. Стоимость владения оценивается в 24,5 тыс. руб. в месяц или чуть меньше 15 руб. на км пробега. Больше всего придется потратится на каско (36%), топливо (31%) и техобслуживание (23%).

BMW X4

BMW X4 BMW X4

Porsche Macan

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Компактный кроссовер создавали на базе Audi Q5, но в итоге машина с максимальной скоростью 227 км/ч метит в более статусную лигу настоящего спорткара среди компактных SUV.

Даже в базовой комплектации водитель получает семиступенчатую КП, фирменную систему поддержки курсовой устойчивости, многорычажную независимую переднюю подвеску и саморегулирующуюся заднюю подвеску.

К недостаткам автомобиля относятся задиры поршневого клапана, неполадки в коробке передач и, само собой, приличный расход на уровне под 10 л на 100 км. По надежности Porsche Macan занимает 18-е место в рейтинге TÜV с долей поломок в 3,6% для моделей 2017–2018 годов выпуска.

За новый автомобиль просят от 4,6 млн руб. (248 л.с.) до 7,7 млн руб. (вариант Turbo мощностью 440 л.с.). Содержать Porsche Macan обойдется примерно в 25,5 тыс. руб. в месяц или свыше 15 руб. за км пробега. Среди рассматриваемых премиальных кроссоверов только Macan требует больше расходов на топливо (40%), чем на каско (31%).

Porsche Macan GTS

Porsche Macan GTS Porsche Macan GTS

Volvo XC60

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Все Вольво считаются чемпионами по безопасности, но при этом у них хорошо покупаются версии с мощными моторами. Бонусом идут функции предварительного подогрева салона, продвинутая система очистки салона и отделка хорошей кожей.

Жалобы счастливых обладателей Volvo XC60 в основном касаются сложной и дорогой в ремонте электроники, ненадежности АКП, проблем с рулевым валом, ограниченного ресурса генератора.

Volvo XC60 Т8 Twin Engine

Volvo XC60 Т8 Twin Engine Volvo XC60 Т8 Twin Engine

Цена на модель начинается с 3,9 млн руб. и спокойно добирается до 6 млн . При этом Volvo — самый выгодный вариант в выбранном нами линейке начальных премиальных SUV. В месяц на него будет уходить всего 18 тыс. руб. или менее 11 руб. на км пробега.

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