Mercedes C-класса и конкуренты: что брать сегодня на вторичке

Самые популярные марки на вторичном рынке России в премиальном сегменте:
|
Марка
|
Продажи в 2020 году
|
Продажи в январе-мае 2021 года
|
Mercedes-Benz
|
133 000
|
57 000
|
BMW
|
129 000
|
55 000
|
Audi
|
96 000
|
39 000
|
Lexus
|
55 000
|
22 000
|
Volvo
|
32 000
|
13 000
Источник: агентство «Автостат», 2021
Самые популярные модели седанов на вторичном рынке России в премиальном сегменте
|
Марка
|
Продажи в 2020 году
|
Продажи в январе-мае 2021 года
|
Mercedes-Benz E-class
|
33 257
|
15 155
|
BMW 5-Series
|
31 880
|
13 234
|
BMW 3-Series
|
23 365
|
9 664
|
Mercedes-Benz C-class
|
21 243
|
9 326
|
Audi A6
|
19 950
|
8 375
|
Audi A4
|
17 754
|
7 335
|
Mercedes-Benz S-class
|
12 515
|
5 757
Источник: агентство «Автостат», 2021
Давайте рассмотрим наиболее популярных конкурентов Mercedes C-класса возрастом, скажем, 10 лет и пробегом до 200 000 км (на основе объявлений о продаже на открытых интернет-площадках).
Сам Mercedes С-класса 2010–2011 годов выпуска стоит в среднем от 900 000 руб. Еще около 200–250 000 руб. ежегодно «съедают» эксплуатационные расходы.
BMW 3-й серии
«Трешку» пятого поколения (E90) часто выбирают молодые водители. Даже десятилетний автомобиль от BMW сохраняет престижный статус за счет приличного оснащения, высокой степени комфорта и отличной управляемости.
Впрочем, недорогие (относительно) комплектации того времени критикуют за простоватый салон, проблемы с электрикой, уязвимость ходовой части при эксплуатации на плохих дорогах.
Подробнее о проблемах BMW 3-Series можно почитать вот в этом нашем материале.
Стоимость BMW 3-Series 2010–2011 годов выпуска на вторичке стартует с 600 000–700 000 руб. и может доходить до 1 500 000 руб. для экземпляров с небольшим пробегом и особенно богатой начинкой. В год на такой автомобиль будет уходить более 200 000 руб.
Audi А4
Четвертое поколение Audi A4 (2008–2016) получило основную массу усовершенствований после рестайлинга в 2011 году. Тем не менее и дорестайлинговая машина в целом отвечает строгим требованиям к качеству сборки и надежности основных узлов и агрегатов.
К числу известных недостатков относятся сравнительно быстрый износ турбонагнетателя, помпы и термостата четырехцилиндровых бензиновых двигателей, а также неисправности заслонок впускного коллектора, маслоохладителя и переднего сальника коленвала шестицилиндровых моторов. К дизельному двигателю нареканий гораздо меньше.
Еще одно слабое место после пробега в 120 000–150 000 км — рулевое управление. В частности, начинает барахлить гидроусилитель руля, выходит из строя крестовина рулевого вала.
Подержанные Audi A4 продают дешевле одногодок Mercedes C-класса: за 700 000–800 000 руб. Но расходы на содержание оцениваются на том же уровне: около 200 000 руб. в год.
Все наши тесты Audi A4 собраны здесь.
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Для тех, кто не хочет ограничиваться немецким автопромом, выбор не так велик. На рынке попросту не так много предложений сопоставимого с C-class уровня. Но кое-что все-таки есть.
Volvo S60
Шведский седан уступает «немцам» по ходовым качествам и тем более не вызывает у окружающих «вау-эффекта». Зато выделяется исключительным качеством салона и кузова, экономичными двигателями (как бензиновыми, так и дизельными) и, вопреки расхожему мнению, достойной работой подвески (если не брать разного рода «активных» вариаций).
Впрочем, нужно быть готовым к сюрпризам от трансмиссии и коробки-автомата (особенно после 150 000 км пробега), утечкам жидкости из рулевого механизма и сбоям с электронными системами управления питанием.
Средняя стоимость десятилетнего Volvo S60 на вторичке находится в диапазоне от 750 000 до 1 200 000 руб. Стоимость владения тоже весьма умеренная — 150 000 руб. в год. Немаловажно, что машина гораздо реже по сравнению с другими бизнес-седанами привлекает угонщиков.
Подробнее о Volvo S60 можно почитать здесь.
Lexus ES, IS
Премиальные модели от Toyota славятся «неубиваемостью». Но при всех очевидных плюсах стоит принимать во внимание проблемы с краской и хромом, чувствительность к качеству топлива, частую замену колодок и дисков из-за большой массы и мощного двигателя (придется выложить 50 000–70 000 руб.).
Зато для двигателя, подвески, АКП, в целом механической части автомобиля и 10 лет эксплуатации — не срок. Поэтому и цены на подержанные Lexus ES и IS «кусаются»: около 1 200 000 руб. Да и стоимость владения переваливает за 200 000 руб. в год по самым скромным прикидкам. Ну а главное — предложений почти нет на рынке.
Подробнее о подержанных Lexus мы писали здесь.
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Даже поклонникам Mercedes С-класса стоит приглядеться к альтернативам на вторичном рынке. Одни из них дешевле по стоимости приобретения и выгоднее при эксплуатации, а другие сопоставимы по техническим характеристикам и статусу.
Дальше уже — дело вкуса. Потому что при прочих равных брать надо ту машину, которая вам в душу запала.
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