Mercedes C-класса и конкуренты: что брать сегодня на вторичке

В классе премиальных седанов по традиции конкурируют три «немца», «швед» и «японец». BMW, Audi, Volvo и Lexus по итогам 2020 года заняли места с второго по пятое на вторичном рынке. Первое осталось за Mercedes. За первые пять месяцев 2021 года ситуация изменилась несущественно.

Самые популярные марки на вторичном рынке России в премиальном сегменте:

Марка Продажи в 2020 году Продажи в январе-мае 2021 года Mercedes-Benz 133 000 57 000 BMW 129 000 55 000 Audi 96 000 39 000 Lexus 55 000 22 000 Volvo 32 000 13 000

Источник: агентство «Автостат», 2021

Средневзвешенная цена в премиум-сегменте на вторичке в прошлом году выросла до 1,5 млн руб. При этом эксперты отмечают, что за эти деньги можно найти хороший вариант, поэтому многие вместо новых авто делали выбор в пользу подержанных моделей возрастом от 3 до 10 лет.

Самые популярные модели седанов на вторичном рынке России в премиальном сегменте

Марка Продажи в 2020 году Продажи в январе-мае 2021 года Mercedes-Benz E-class 33 257 15 155 BMW 5-Series 31 880 13 234 BMW 3-Series 23 365 9 664 Mercedes-Benz C-class 21 243 9 326 Audi A6 19 950 8 375 Audi A4 17 754 7 335 Mercedes-Benz S-class 12 515 5 757

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Источник: агентство «Автостат», 2021

Давайте рассмотрим наиболее популярных конкурентов Mercedes C-класса возрастом, скажем, 10 лет и пробегом до 200 000 км (на основе объявлений о продаже на открытых интернет-площадках).

Сам Mercedes С-класса 2010–2011 годов выпуска стоит в среднем от 900 000 руб. Еще около 200–250 000 руб. ежегодно «съедают» эксплуатационные расходы.

Mercedes-Benz С-класса (W204) Mercedes-Benz С-класса (W204)

BMW 3-й серии

«Трешку» пятого поколения (E90) часто выбирают молодые водители. Даже десятилетний автомобиль от BMW сохраняет престижный статус за счет приличного оснащения, высокой степени комфорта и отличной управляемости.

Впрочем, недорогие (относительно) комплектации того времени критикуют за простоватый салон, проблемы с электрикой, уязвимость ходовой части при эксплуатации на плохих дорогах.

BMW 3-Series (e90) BMW 3-Series (e90)

Подробнее о проблемах BMW 3-Series можно почитать вот в этом нашем материале.

Стоимость BMW 3-Series 2010–2011 годов выпуска на вторичке стартует с 600 000–700 000 руб. и может доходить до 1 500 000 руб. для экземпляров с небольшим пробегом и особенно богатой начинкой. В год на такой автомобиль будет уходить более 200 000 руб.

Audi А4

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Четвертое поколение Audi A4 (2008–2016) получило основную массу усовершенствований после рестайлинга в 2011 году. Тем не менее и дорестайлинговая машина в целом отвечает строгим требованиям к качеству сборки и надежности основных узлов и агрегатов.

К числу известных недостатков относятся сравнительно быстрый износ турбонагнетателя, помпы и термостата четырехцилиндровых бензиновых двигателей, а также неисправности заслонок впускного коллектора, маслоохладителя и переднего сальника коленвала шестицилиндровых моторов. К дизельному двигателю нареканий гораздо меньше.

Audi A4 B8 рестайлинг (2011–2015)

Еще одно слабое место после пробега в 120 000–150 000 км — рулевое управление. В частности, начинает барахлить гидроусилитель руля, выходит из строя крестовина рулевого вала.

Подержанные Audi A4 продают дешевле одногодок Mercedes C-класса: за 700 000–800 000 руб. Но расходы на содержание оцениваются на том же уровне: около 200 000 руб. в год.

Все наши тесты Audi A4 собраны здесь.

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Для тех, кто не хочет ограничиваться немецким автопромом, выбор не так велик. На рынке попросту не так много предложений сопоставимого с C-class уровня. Но кое-что все-таки есть.

Volvo S60

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Шведский седан уступает «немцам» по ходовым качествам и тем более не вызывает у окружающих «вау-эффекта». Зато выделяется исключительным качеством салона и кузова, экономичными двигателями (как бензиновыми, так и дизельными) и, вопреки расхожему мнению, достойной работой подвески (если не брать разного рода «активных» вариаций).

Впрочем, нужно быть готовым к сюрпризам от трансмиссии и коробки-автомата (особенно после 150 000 км пробега), утечкам жидкости из рулевого механизма и сбоям с электронными системами управления питанием.

Volvo S60 Volvo S60

Средняя стоимость десятилетнего Volvo S60 на вторичке находится в диапазоне от 750 000 до 1 200 000 руб. Стоимость владения тоже весьма умеренная — 150 000 руб. в год. Немаловажно, что машина гораздо реже по сравнению с другими бизнес-седанами привлекает угонщиков.

Подробнее о Volvo S60 можно почитать здесь.

Lexus ES, IS

Премиальные модели от Toyota славятся «неубиваемостью». Но при всех очевидных плюсах стоит принимать во внимание проблемы с краской и хромом, чувствительность к качеству топлива, частую замену колодок и дисков из-за большой массы и мощного двигателя (придется выложить 50 000–70 000 руб.).

Зато для двигателя, подвески, АКП, в целом механической части автомобиля и 10 лет эксплуатации — не срок. Поэтому и цены на подержанные Lexus ES и IS «кусаются»: около 1 200 000 руб. Да и стоимость владения переваливает за 200 000 руб. в год по самым скромным прикидкам. Ну а главное — предложений почти нет на рынке.

Lexus ES

Подробнее о подержанных Lexus мы писали здесь.

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Даже поклонникам Mercedes С-класса стоит приглядеться к альтернативам на вторичном рынке. Одни из них дешевле по стоимости приобретения и выгоднее при эксплуатации, а другие сопоставимы по техническим характеристикам и статусу.

Дальше уже — дело вкуса. Потому что при прочих равных брать надо ту машину, которая вам в душу запала.

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