На долю Китая приходится 80% от всех поставок новых автомобилей в Россию

Аналитики зафиксировали почти трехкратный рост импорта легковых машин в Россию

Импорт легковых автомобилей в Россию за 10 месяцев 2023 года составил 889,4 тысяч экземпляров, это в 2,8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику озвучили специалисты Автостата, основываясь на данных АО «Паспорт промышленный консалтинг».

По данным аналитиков агентства, более 60% от этого количества приходится на новые машины — 546,8 тысяч штук, долю почти в 40% занимают подержанные автомобили (342,6 тысяч единиц). Причем основным поставщиком новых автомобилей стал Китай, на долю которого приходится порядка 80% поставок.

Самыми популярными импортными китайскими брендами стали Chery (23%), Changan (10%), OMODA (9%), Geely (8%) и EXEED (7%). Кроме того, популярными направлениями ввоза новых машин в РФ стали Казахстан (7,5%), Киргизия (5,8%), Беларусь (2,5%), Армения (1,6%) и Объединенные Арабские Эмираты (1%).

В Автостате подчеркнули, что импорт из Казахстана к концу текущего года существенно сократился, и основным «транзитным коридором» выступает Киргизия. Лидером по поставкам машин с пробегом стала Япония, на ее долю приходится 54% поставок. Остальные 46% разделили между собой Армения (14,3%), Белоруссия (11,3%), Южная Корея (7,2%), Киргизия (4,6%) и Германия (2,9%).

Самой популярной маркой среди подержанных иномарок является Toyota, она занимает 27,4% доли рынка. За ней идут Honda (16%), Kia (7%), BMW (6,5%), Nissan (6,3%) и Hyundai (5%). Всего по итогам 2023 года в Россию будет ввезено порядка 1,1 млн новых и подержанных легковых машин. Это станет абсолютным рекордом за долгие годы, констатируют в ППК.

На фоне повышения утилизационного сбора и увеличением объемов внутреннего производства, импорт иномарок должен немного сократиться, прогнозируют аналитики.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autostat.ru

Фото: Depositphotos